Өзбекстан кубогының 1/8 финалында грандтар өзара кездеседі
Еліміздің футбол қауымдастығы асыға күткен толқынысты сәттер де жетті! Бүгін Өзбекстан Кәсіпқой футбол лигасы (UzPFL) Өзбекстан кубогының 1/8 финалдық кезеңіне ресми түрде жеребе тартты. Тікелей эфирде өткен рәсім футбол жанкүйерлеріне нағыз сенсация мен күтпеген супер кездесулер сыйлады.
Жеребе нәтижелері бойынша, плей-оффтың алғашқы кезеңінде-ақ еліміздің ең танымал әрі мықты клубтары өзара кездесетін болды. Халық арасында «өзбек эль-класикосы» деп аталатын Ферғананың «Neftchi» мен Ташкенттің «Paxtakor» командалары арасындағы тартыс Ферғанада өтеді. Сондай-ақ, Наманганның «Navbahor» клубы өз алаңында Қаршының мықты «Nasaf» командасын қабылдайды. Бұл екі кездесудің өзі 1/8 финалдың құнын финал деңгейіне көтеріп жіберетіні сөзсіз.
Өзбекстан кубогы 1/8 финалының толық жұптары:
Кубок иегері атану жолындағы алғашқы плей-офф ойындарында ширек финал жолдамасы үшін төмендегі командалар таласады:
«So‘g‘diyona» (Жызақ) – «QMU Jayhun» (Қарақалпақстан)
«Andijon» (Әндіжан) – «Olimpik-MobiUz» (Ташкент)
«Neftchi» (Ферғана) – «Paxtakor» (Ташкент)
«Surxon» (Термез) – «Guliston» (Сырдария)
OKMK (Алмалық) – «Xorazm» (Үргеніш)
«G‘azalkent» (Ташкент облысы) – «Qo‘qon-1912» (Қоқан)
«Bunyodkor» (Ташкент) – «Lokomotiv» (Ташкент)
«Navbahor» (Наманган) – «Nasaf» (Қаршы)
Әрбір ойын — нағыз финал!
Регламентке сәйкес, бұл кезеңде жеңімпаз тек бір кездесудің нәтижесі бойынша анықталады. Жеңілген команда турнирмен ресми түрде қоштасады. Бірінші аталған клубтар бұл тарихи кездесулерді өз алаңдарында, яғни жанкүйерлерінің алдында өткізу артықшылығына ие болды.
Жанкүйерлерге үндеу: Алдымызда өзбек футболының тарихына енетін тартысты әрі ымырасыз кездесулер күтіп тұр. Барлық сүйікті клубтарымызға сәттілік пен әдемі жеңістер тілейміз. Стадионға келіңіздер, құрметті жанкүйерлер!
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