Әлем чемпионатына ең көп футболшы жіберетін клубтар белгілі болды
Әлемдік футбол қауымдастығының назары Америка құрлығында басталатын ӘЧ-2026 додасына ауған тұста, халықаралық спорт басылымдары қызықты талдауларды ұсынуды жалғастыруда. Бұл жолы беделді мундиальға қатысатын шеберлер саны бойынша әлем клубтарының арнайы рейтингі жарияланды.
Бұл тізім өзбекстандық жанкүйерлер үшін де өте маңызды әрі мақтаныш тұтарлық жайт. Себебі, ұлттық құрамамыздың шебер қорғаушысы Abduqodir Husanov өнер көрсететін Англияның «Manchester City» клубы мундиальға ең көп футболшы жіберетін команда ретінде рейтингтің көшін бастады.
«Manchester City» — мундиальдың басты «тірегі»
Англиялық грандтың нақ 19 жұлдызды футболшысы өз елінің намысын қорғау үшін мұхит асып аттанады. «Қалалықтар» сапынан ӘЧ-2026-ға қатысатын футболшылар тізімі төмендегідей:
Abduqodir Husanov (Өзбекстан), Nathan Ake, Tijani Reijnders (Нидерланды), Jeremy Doku (Бельгия), Omar Marmoush (Мысыр), Rodri (Испания), Rayan Cherki (Франция), Erling Haaland (Норвегия), Rayan Ait-Nouri (Алжир), Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva (Португалия), Josko Gvardiol, Mateo Kovacic (Хорватия), James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guehi (Англия) және Antoine Semenyo (Гана).
Мюнхендік «Bayern» үздік үштікте!
Рейтингтің екінші сатысынан Германияның атақты «Bayern» клубы орын алды. Неміс гранды алдағы Әлем чемпионатына 18 өкілін жіберетін болды. Ұлыбританиядан Азия құрлығына дейінгі аймақтарды қамтыған «Bayern» мундиальшыларының тізімімен танысыңыз:
Kim Min-jae (Оңтүстік Корея), Alphonso Davies (Канада), Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl (Германия), Hiroki Ito (Жапония), Dayot Upamecano, Michael Olise (Франция), Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye (Сенегал), Konrad Laimer (Австрия), Luis Diaz (Колумбия), Josip Stanisic (Хорватия) және Harry Kane (Англия).
Үздік бестікте кімдер бар?
Жаһандық рейтингтің келесі сатыларында Еуропада айқын үстемдік етіп отырған супер клубтарды көре аламыз. Атап айтқанда, Лондонның «Arsenal» және Францияның «PSG» командалары өз сапынан 16 футболшыдан ұлттық құрамаларға аттандырды. Каталонияның атақты «Barcelona» клубы 15 ойыншысымен мундиаль тізімінен орын алған.
Жанкүйерлер үшін түйін: Алдағы Әлем чемпионатында әлемнің ең таңдаулы және ең қымбат клубтарының өкілдері өзара кездеседі. Біз осы үлкен футбол мерекесінде алаңға шығатын отандасымыз Abduqodir Husanov пен Өзбекстан ұлттық құрамасына зор табыс тілейміз!
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