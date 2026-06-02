Harry Kane «Алтын доп» үшін таластағы мүмкіндігін жоғары бағалады

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Harry Kane «Алтын доп» үшін таластағы мүмкіндігін жоғары бағалады

Bayern шабуылшысы Harry Kane егер Англия құрамасымен Әлем чемпионатында жеңіске жетсе, «Алтын допқа» басты үміткерлердің бірі болатынына сенімді. Барлық турнирлерде 61 гол соққан нәтижелі шабуылшы халықаралық аренадағы бас жүлде оның әлемнің үздік футболшысы мәртебесін нығайтатынын атап өтті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Kane 33 жасқа жақындап қалса да, мансабындағы ең жарқын маусымдардың бірін өткізді. Ол Bundesliga аясында 31 ойында 36 гол соғып, чемпионаттың үздік сұрмергені атанды. Сондай-ақ, ол соңғы үш жылда екінші рет «Алтын бутса» жүлдесін иеленді. Bayern оның тамаша нәтижелерінен айтарлықтай пайда көрді.

L'Equipe басылымына берген сұхбатында шабуылшы 26 қазанда Лондонда табысталатын беделді марапат туралы армандарымен бөлісті. Ішкі чемпионаттағы статистикасы керемет болғанымен, «Үш арыстан» капитаны түпкілікті табысқа жету үшін ұлттық құрамамен жеңіске жету шарт екенін жақсы түсінеді.

«Егер Англия жеңіске жетсе, мен сөзсіз фавориттердің бірі боламын. Осы маусымда алған жүлделерім мен соққан голдарымның санын ескерсек, бәсекеге қатысуға лайықпын. Әсіресе Әлем чемпионы болсақ, жүлденің ағылшын футболшысына бұйыратынын елестету қиын емес», — деді Kane.

Шабуылшы бәсекелестіктің өте жоғары екенін де мойындады. Оның пікірінше, Champions League финалистері мен басқа да жұлдыздар күреске дайын. Атап айтқанда, Michael Olise мен Ousmane Dembele сияқты футболшылар да жүлде үшін байыпты таласады деп күтілуде.

Harry KaneАлтын ДопBayernАнглияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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