Ibrahima Konate Liverpool-dan ketip Real Madrid-ge auysuǵa jaqyn tur

·59·Спорт
Ibrahima Konate Liverpool-dan ketip Real Madrid-ge auysuǵa jaqyn tur

Fransiya qurama komandasynyń qorǵaýshysy Ibrahima Konate Liverpool-men qoshtasqannan keıin, kútilmegen jerden Real Madrid sapynda kórinuine jaqyn tur. 27 jastaǵy ortalyq qorǵaýshy kelisimshart boıynsha kelissózder sátsiz aıaqtalǵannan keıin, Anfield-ti erkin agent mártebesinde tastady. Ol Liverpool sapynda bes maýsym boıy tabysty óner kórsetip, birqatar júldelerdi, onyń ishinde 2025-jylǵy Premier League altyn medaldaryn jeńip alǵan bolatyn. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .

Klubtan ketetini resmı jarııalanǵannan keıin, qorǵaýshy áleýmettik jeliler arqyly Mersisaıddaǵy mansabynyń osylaı aıaqtalǵanyna tańqalǵanyn jáne ókinetinin bildirdi. Onyń ketýi Mohamed Salah pen Andrew Robertson sııaqty afsonalardyń qoshtasýymen tuspa-tus keldi. Alaıda, Salah pen Robertson Brentford-qa qarsy oıynda qurmetpen shyǵaryp salynsa da, frantsııalyq qorǵaýshyǵa jankúıerlermen qoshtasý múmkindigi berilmedi.

Onze Mondial basylymynyń habarlaýynsha, Real Madrid týyndaǵan jaǵdaıdy tıimdi paıdalanyp, qorǵaýshymen kelisimge keldi. Ispanııa grandy uzaq ýaqyttan beri Konate-niń oıyndaryn baqylap kelgen edi jáne mundaı deńgeıdegi fýtbolshyny tegin qolǵa keltirý klub úshin úlken jetistik sanalady. Fýtbolshy men klub arasynda jeke kelisimshart sharttary tolyq kelisildi.

Bul transferdiń resmı jarııalanýy Madrid klubyndaǵy ishki saıası úrdisterge baılanysty bolyp tur. Habarlarǵa qaraǵanda, Florentino Perez jeksenbi kúni ótetin prezıdenttik saılaýda jeńiske jetkennen keıin transfer resmı túrde rásimdeledi. Basqarýshy organ ózgeredi degen yqtımaldyq tómen bolǵanymen, Konate kelisimshartqa qol qoıý úshin daýys berý úrdisiniń aıaqtalýyn kútýi kerek.

Qazirgi tańda Ibrahima Konate barlyq nazaryn Fransiya qurama komandasy sapynda Álem chempıonatyna daıyndyqqa aýdarǵan. Halyqaralyq týrnır aıaqtalǵannan keıin, Madridte fýtbolshynyń resmı tanystyrylym rásimi ótkizilip, ol La Liga grandynyń jańa múshesine aınalady dep kútilýde.

Real MadridLiverpoolIbrahima KonateTransferlerLa Liga
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Гарри Кейн Лондондағы мадам Тюссо мұражайында өз мүсініне ие болдыБүгін, 11:55«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi