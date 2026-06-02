Ibrahima Konate Liverpool-dan ketip Real Madrid-ge auysuǵa jaqyn tur
Fransiya qurama komandasynyń qorǵaýshysy Ibrahima Konate Liverpool-men qoshtasqannan keıin, kútilmegen jerden Real Madrid sapynda kórinuine jaqyn tur. 27 jastaǵy ortalyq qorǵaýshy kelisimshart boıynsha kelissózder sátsiz aıaqtalǵannan keıin, Anfield-ti erkin agent mártebesinde tastady. Ol Liverpool sapynda bes maýsym boıy tabysty óner kórsetip, birqatar júldelerdi, onyń ishinde 2025-jylǵy Premier League altyn medaldaryn jeńip alǵan bolatyn. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .
Klubtan ketetini resmı jarııalanǵannan keıin, qorǵaýshy áleýmettik jeliler arqyly Mersisaıddaǵy mansabynyń osylaı aıaqtalǵanyna tańqalǵanyn jáne ókinetinin bildirdi. Onyń ketýi Mohamed Salah pen Andrew Robertson sııaqty afsonalardyń qoshtasýymen tuspa-tus keldi. Alaıda, Salah pen Robertson Brentford-qa qarsy oıynda qurmetpen shyǵaryp salynsa da, frantsııalyq qorǵaýshyǵa jankúıerlermen qoshtasý múmkindigi berilmedi.
Onze Mondial basylymynyń habarlaýynsha, Real Madrid týyndaǵan jaǵdaıdy tıimdi paıdalanyp, qorǵaýshymen kelisimge keldi. Ispanııa grandy uzaq ýaqyttan beri Konate-niń oıyndaryn baqylap kelgen edi jáne mundaı deńgeıdegi fýtbolshyny tegin qolǵa keltirý klub úshin úlken jetistik sanalady. Fýtbolshy men klub arasynda jeke kelisimshart sharttary tolyq kelisildi.
Bul transferdiń resmı jarııalanýy Madrid klubyndaǵy ishki saıası úrdisterge baılanysty bolyp tur. Habarlarǵa qaraǵanda, Florentino Perez jeksenbi kúni ótetin prezıdenttik saılaýda jeńiske jetkennen keıin transfer resmı túrde rásimdeledi. Basqarýshy organ ózgeredi degen yqtımaldyq tómen bolǵanymen, Konate kelisimshartqa qol qoıý úshin daýys berý úrdisiniń aıaqtalýyn kútýi kerek.
Qazirgi tańda Ibrahima Konate barlyq nazaryn Fransiya qurama komandasy sapynda Álem chempıonatyna daıyndyqqa aýdarǵan. Halyqaralyq týrnır aıaqtalǵannan keıin, Madridte fýtbolshynyń resmı tanystyrylym rásimi ótkizilip, ol La Liga grandynyń jańa múshesine aınalady dep kútilýde.
…