«Челси» жұлдызы Алехандро Гарначо бүкіл арқасын жапқан жаңа татуировкасын көрсетті
Алехандро Гарначо батыл шешімдерінің арқасында әрқашан назар орталығында болды. Бұл жолы «Челси» вингері дене өнеріне деген қызығушылығын жаңа деңгейге көтерді. Аргентина құрамасының мүшесі кино әлеміндегі ең танымал зұлым кейіпкерлердің бірі бейнеленген, бүкіл арқасын жапқан алып татуировканы көрсетті. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
21 жастағы шабуылшы бұл жобаны әлемге әйгілі шебер Хоакин Гангамен бірлесіп аяқтады. Татуировкада Хит Леджер 2008 жылғы «Қара сері» фильмінде сомдаған аңызға айналған Джокер бейнесі бар. Суретте кейіпкер қолында ойын картасын ұстап тұрғанын және оның жанында әйгілі «Why so serious?» фразасы жазылғанын көруге болады.
Ганга өз саласының алыбы саналады, ол бұрын ЛеБрон Джеймс, Дрейк және Пост Мэлоун сияқты әлем жұлдыздарымен жұмыс істеген. Гарначо бұл ауқымды жобаны жүзеге асыру үшін Лос-Анджелеске сапар шекті. Футболшының денесіндегі басқа татуировкалар да оның қызығушылықтарынан хабар береді: қолында «Prison Break» және «Stranger Things» сериалдарының кейіпкерлері, ал аяғында «Captain Tsubasa» аниме кейіпкері бейнеленген.
Гарначо алаңнан тыс келбетімен тақырыпқа айналып жатқанда, оның «Стэмфорд Бридждегі» болашағы сұрақ астында қалуда. Үлкен үмітпен келгеніне қарамастан, ол Лондонда тұрақты ойын көрсете алмады. «Челси» дебюттік маусымында барлық турнирлерде небәрі 8 гол соққан футболшы үшін ұсыныстарды қарастыруға дайын.
Оның Англия Премьер-лигасындағы формасы төмен болғанына қарамастан, Италия клубтары оған қызығушылық танытуда. Атап айтқанда, «Наполи» шабуылшыны өз қатарына қосуды көздеп отыр. Алайда кез келген трансфер «Челсидің» қаржылық талаптарына байланысты болады, себебі клуб 12 ай бұрын «Манчестер Юнайтедке» төленген қаражаттың басым бөлігін қайтарғысы келеді.
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