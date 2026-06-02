«Челси» жұлдызы Алехандро Гарначо бүкіл арқасын жапқан жаңа татуировкасын көрсетті

·90·Спорт
«Челси» жұлдызы Алехандро Гарначо бүкіл арқасын жапқан жаңа татуировкасын көрсетті

Алехандро Гарначо батыл шешімдерінің арқасында әрқашан назар орталығында болды. Бұл жолы «Челси» вингері дене өнеріне деген қызығушылығын жаңа деңгейге көтерді. Аргентина құрамасының мүшесі кино әлеміндегі ең танымал зұлым кейіпкерлердің бірі бейнеленген, бүкіл арқасын жапқан алып татуировканы көрсетті. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

21 жастағы шабуылшы бұл жобаны әлемге әйгілі шебер Хоакин Гангамен бірлесіп аяқтады. Татуировкада Хит Леджер 2008 жылғы «Қара сері» фильмінде сомдаған аңызға айналған Джокер бейнесі бар. Суретте кейіпкер қолында ойын картасын ұстап тұрғанын және оның жанында әйгілі «Why so serious?» фразасы жазылғанын көруге болады.

Ганга өз саласының алыбы саналады, ол бұрын ЛеБрон Джеймс, Дрейк және Пост Мэлоун сияқты әлем жұлдыздарымен жұмыс істеген. Гарначо бұл ауқымды жобаны жүзеге асыру үшін Лос-Анджелеске сапар шекті. Футболшының денесіндегі басқа татуировкалар да оның қызығушылықтарынан хабар береді: қолында «Prison Break» және «Stranger Things» сериалдарының кейіпкерлері, ал аяғында «Captain Tsubasa» аниме кейіпкері бейнеленген.

Гарначо алаңнан тыс келбетімен тақырыпқа айналып жатқанда, оның «Стэмфорд Бридждегі» болашағы сұрақ астында қалуда. Үлкен үмітпен келгеніне қарамастан, ол Лондонда тұрақты ойын көрсете алмады. «Челси» дебюттік маусымында барлық турнирлерде небәрі 8 гол соққан футболшы үшін ұсыныстарды қарастыруға дайын.

Оның Англия Премьер-лигасындағы формасы төмен болғанына қарамастан, Италия клубтары оған қызығушылық танытуда. Атап айтқанда, «Наполи» шабуылшыны өз қатарына қосуды көздеп отыр. Алайда кез келген трансфер «Челсидің» қаржылық талаптарына байланысты болады, себебі клуб 12 ай бұрын «Манчестер Юнайтедке» төленген қаражаттың басым бөлігін қайтарғысы келеді.

ChelseaAlejandro GarnachoТрансферФутболАнглия Премьер-лигасы
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Гарри Кейн Лондондағы мадам Тюссо мұражайында өз мүсініне ие болдыБүгін, 11:55«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi