Хожиакбар Алижоновтың жарақатынан бір аптада айығатыны белгілі болды
Өзбекстан ұлттық құрамасы Әлем чемпионатына дайындық процесін жалғастырып жатқан тұста құрамға қатысты жағымсыз жаңалық белгілі болды. Ұлттық құрамамыздың қорғаушысы Хожиакбар Алижонов жаттығу кезінде балтыр бұлшықетінде ыңғайсыздықты сезінген.
ӨФА баспасөз қызметінің хабарлауынша, футболшы медициналық диагностикалық және клиникалық тексерулерден өткізілді. Мамандардың қорытындысы бойынша, Алижоновтың толық қалпына келуі үшін шамамен 1 апта уақыт қажет.
Бұл жағдай Әлем чемпионатына дайындалып жатқан құрама үшін маңызды сигнал болып табылады. Өйткені мундиаль алдында әрбір футболшының физикалық жағдайы, жаттығудағы жүктемені қалай қабылдауы және қалпына келу процесі ерекше маңызға ие. Әсіресе, қорғаныс шебінде бәсекелестік күшейген тұста әр ойыншының сау болуы Каннаваро штабы үшін өте маңызды.
ӨФА хабарында айтылғандай, қазіргі уақытта Хожиакбар Алижонов медициналық штабтың бақылауымен жеке дара қалпына келтіру жаттығуларын өткізуде. Бұл футболшының жалпы топтық жаттығулардан уақытша шеттетілгенін білдіреді. Негізгі мақсат — жарақатты асқындырмау, бұлшықетті толық қалпына келтіру және футболшыны қауіпсіз түрде алаңға қайтару.
«Қазіргі уақытта Алижонов медициналық штабтың бақылауымен жеке дара қалпына келтіру жаттығуларын өткізуде», — делінген хабарламада.
Балтыр бұлшықетіндегі ыңғайсыздық футболда жиі кездесетін жағдайлардың бірі. Әсіресе, жоғары қарқынды жаттығулар, ұзақ сапарлар, климат пен алаң жағдайының өзгеруі ағзаға қосымша жүктеме түсіреді. Сол себепті бапкерлер штабы мен медициналық топ мұндай жағдайларда өте сақ болуы табиғи.
Алижонов құрамамыз үшін маңызды футболшылардың бірі саналады. Ол қорғаныс шебінде белсенді қимылдауымен, қаптал бойымен алға қосылуымен және қарсылас шабуылдарын тоқтатудағы табандылығымен ерекшеленеді. Сондықтан оның қысқа мерзімге болса да жеке жаттығуларға ауысуы жанкүйерлердің назарын аударуы заңды.
Естеріңізге сала кетейік, Өзбекстан ұлттық құрамасы Әлем чемпионаты алдында Канадаға қарсы жолдастық кездесуде алаңға шығып, 0:2 есебімен жеңіліс тапты. Бұл бәсеке Фабио Каннаваро шәкірттері үшін пайдалы сынақ болды. Ойын барысында команданың күшті және әлсіз тұстары көрінді, халықаралық қарқынға бейімделу бойынша тағы да жұмыс істеу керек екені сезілді.
Канадаға қарсы ойыннан кейін командада жарақаттарға қатысты кез келген хабар байыппен қабылдануы табиғи. Өйткені алда тағы маңызды дайындық кезеңдері мен Әлем чемпионатындағы тарихи ойындар тұр. Бапкерлер штабы үшін қазіргі ең басты міндет — футболшыларды физикалық тұрғыдан сау, рухани дайын және тактикалық жағынан тұрақты күйге келтіру.
Алижоновтың қалпына келуі үшін 1 апта қажет болуы үлкен алаңдатарлық мерзім емес. Алайда бұл кезеңде футболшы өзін сақтап, медициналық ұсыныстарды толық орындауы және алаңға асықпай қайтуы керек. Өйткені Әлем чемпионаты алдында ең маңыздысы — бір ойынды емес, бүкіл турнирді ойлайтын шешім қабылдау.
Өзбекстан құрамасы үшін әрбір футболшы маңызды. Әсіресе, алғашқы мундиаль алдында құрамдағы әрбір деталь, әрбір позиция және әрбір сау ойыншы үлкен маңызға ие. Сол себепті Алижоновтың қалпына келу процесі мұқият қадағаланады.
Жанкүйерлер болса футболшының тезірек сауығып, жалпы топтық жаттығуларға оралуын күтуде. Әлем чемпионаты жақындаған сайын әрбір хабар үлкен маңызға ие болуда. Қазіргі жағдайда ең дұрыс жол — асықпау, жарақатты толық емдеу және алаңға дайын күйде қайту.
Алижонов үшін бұл кішігірім үзіліс үлкен мәселеге айналмауы керек. Медициналық штабтың бақылауы, жеке жаттығулар және дұрыс қалпына келу арқылы ол тез арада сапқа қайта алады. Құрамамыздың алдындағы тарихи сынақтарда әрбір сау футболшы алтынға тең.
…