Christophe Dugarry Arsenal futbolshylaryn sayqy-mazaq etip atady

·62·Спорт
Christophe Dugarry Arsenal futbolshylaryn sayqy-mazaq etip atady

Fransiya quramasyndyq buryngy shabuyylshysy Christophe Dugarry Chempiondar ligasy fynalyndaghy jenilisinen keyin Mikel Arteta basqaratyn Arsenal komandasyn qatan synady. Alem chempiony London klubyn shekten tys qorghanys taktikasy ushin «bir top sayqy-mazaq» dep atady jəne olardy Budapeshtke asyra kokerlikpen keldi dep ayyptady. Bul turaly Goal.com habarlaydy.

Arsenal 2026-jyldaghy Chempiondar ligasy fynalynda PSJ komandasymen kezdesti jəne negizgi uaqyt 1:1 esebimen ayaqtalghannan keyin, penaltiler seriyasynda jenilip qaldy. Oyynnyng 6-minutynda Kai Havertz esep ashqanyna qaramastan, Angliya chempiondary butkil oyyn boyy qorghanysqa jatyp alyp, bastamany qarsylasqa berip qoydy.

«Biz tek topty tepip jiberetin jəne uaqyt sozugha tyrysqan Arsenal komandasyn kordik. Múny koteruge bolmaytyn edi», — dedi Dugarry RMC Sport efirinde. Onyng oyynsha, múnday zerikterli oyynmen Chempiondar ligasynda jeniske jetu futbolgha degen mahabbatty satqandyq bolyp tabylady. Dugarry londondyqtardyng oz tarihy men shabuyyldau uslybyna qayshy harekettengenin basa aytty.

Buryngy futbolshy Mikel Artetanyng oyyn aldindaghy məlimdemelerin de eske aldy: «Olar zor kokerlikpen kelgen edi, Arteta 'biz olardy utamyz' degendi. Arsenal jenilgenine quanyshtym. Eger olar qashanda jeniske jetkisi kelse, futbol oynaudy bastauy kerek. Bul Arsenal emes! Bul klubtyng oz murasy men uslyby bar. Olar múnday oynauy mumkin emes».

Chelsea buryngy jartylay qorghaushysy Craig Burley de ESPN arqyly londondyqtardyng taktikasy qate bolghanyn aytty. Onyng sozinshe, 6-minutta gol soqqan komandanyng 90-minutqa deyin tek qorghanugha tyrysuy tusiniksiz jaghday. Endilikte Arsenal osy jenilisten qorytyndy shygharyp, jana mausymgha dayyndaluy tiis.

ArsenalPSJChempiondar LigasyMikel ArtetaFutbol
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi