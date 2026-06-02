Christophe Dugarry Arsenal futbolshylaryn sayqy-mazaq etip atady
Fransiya quramasyndyq buryngy shabuyylshysy Christophe Dugarry Chempiondar ligasy fynalyndaghy jenilisinen keyin Mikel Arteta basqaratyn Arsenal komandasyn qatan synady. Alem chempiony London klubyn shekten tys qorghanys taktikasy ushin «bir top sayqy-mazaq» dep atady jəne olardy Budapeshtke asyra kokerlikpen keldi dep ayyptady. Bul turaly Goal.com habarlaydy.
Arsenal 2026-jyldaghy Chempiondar ligasy fynalynda PSJ komandasymen kezdesti jəne negizgi uaqyt 1:1 esebimen ayaqtalghannan keyin, penaltiler seriyasynda jenilip qaldy. Oyynnyng 6-minutynda Kai Havertz esep ashqanyna qaramastan, Angliya chempiondary butkil oyyn boyy qorghanysqa jatyp alyp, bastamany qarsylasqa berip qoydy.
«Biz tek topty tepip jiberetin jəne uaqyt sozugha tyrysqan Arsenal komandasyn kordik. Múny koteruge bolmaytyn edi», — dedi Dugarry RMC Sport efirinde. Onyng oyynsha, múnday zerikterli oyynmen Chempiondar ligasynda jeniske jetu futbolgha degen mahabbatty satqandyq bolyp tabylady. Dugarry londondyqtardyng oz tarihy men shabuyyldau uslybyna qayshy harekettengenin basa aytty.
Buryngy futbolshy Mikel Artetanyng oyyn aldindaghy məlimdemelerin de eske aldy: «Olar zor kokerlikpen kelgen edi, Arteta 'biz olardy utamyz' degendi. Arsenal jenilgenine quanyshtym. Eger olar qashanda jeniske jetkisi kelse, futbol oynaudy bastauy kerek. Bul Arsenal emes! Bul klubtyng oz murasy men uslyby bar. Olar múnday oynauy mumkin emes».
Chelsea buryngy jartylay qorghaushysy Craig Burley de ESPN arqyly londondyqtardyng taktikasy qate bolghanyn aytty. Onyng sozinshe, 6-minutta gol soqqan komandanyng 90-minutqa deyin tek qorghanugha tyrysuy tusiniksiz jaghday. Endilikte Arsenal osy jenilisten qorytyndy shygharyp, jana mausymgha dayyndaluy tiis.
…