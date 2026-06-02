Lionel Messi үшін Аргентина құрамасында арнайы жеңілдік енгізілді

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Lionel Messi үшін Аргентина құрамасында арнайы жеңілдік енгізілді

Аргентина құрамасының аңызы Лионель Месси Солтүстік Америкада өтетін 2026 жылғы әлем чемпионаты қарсаңында ерекше жеңілдікке ие болды. Карьерасындағы алтыншы әлем чемпионатына дайындалып жатқан Inter Miami жұлдызы команданың басқа мүшелерінен өзгеше, арнайы жағдайда тұрып жатыр. Бұл оған Қатарда жеңіп алған чемпиондық атағын қорғауға толық назар аударуға мүмкіндік береді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды хабарлайды .

Мәлім болғандай, Лионель Месси турнир барысында жеке бөлмесі бар жалғыз футболшы. Команданың қалған мүшелері бөлмелерді бөлісіп тұрса, 38 жастағы шабуылшы Канзас-Ситидегі базада 202-бөлмеде жалғыз тұрып жатыр. Қызығы сол, оның бөлмесі жақын достары Родриго Де Пауль мен Николас Отаменди орналасқан бөлменің жанында.

Сегіз дүркін «Алтын доп» иегері бұрын Manchester City аңызы Серхио Агуэромен бір бөлмеде тұратын, бірақ Агуэро карьерасын аяқтағаннан кейін Лионель Месси жалғыз қалуды жөн көреді. 2022 жылғы табысты маусымда да капитан осы дәстүрді ұстанған болатын. Енді Аргентина АҚШ, Канада және Мексикада өтетін турнирде де осы тәртіпті жалғастыруды ұйғарды.

Қазіргі уақытта Лионель Скалони бастаған бапкерлер штабы футболшының физикалық жағдайына ерекше назар аударуда. Inter Miami сапындағы ойындарда бұлшықет шаршауына байланысты аздаған қиындықтарға тап болған шабуылшы дүйсенбі күні негізгі топтан бөлек жаттығу жасады. Сондай-ақ, Эмилиано Мартинес пен Леандро Паредес сияқты футболшылар да жеке бағдарлама бойынша дайындалуда.

Аргентина құрамасы әлем чемпионатының «J» тобында Алжир, Австрия және Иорданиямен күш сынасады. Лионель Скалони жариялаған 26 адамдық құрамға Пауло Дибала мен Алехандро Гарначо сияқты есімдер енбесе де, Хулиан Альварес пен Кристиан Ромеро сияқты көшбасшылар сапқа оралды. Команда турнир алдында Гондурас пен Исландияға қарсы жолдастық кездесулер өткізеді.

Lionel MessiАргентинаФутболӘлем ЧемпионатыInter Miami
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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