Шахмат әлеміндегі жаңа дәуір: Өзбекстанның 1-нөмірлі шахматшысы ауысты
Өзбек шахматын сүйетіндер үшін мақтанышқа толы кезең жалғасуда! Халықаралық шахмат федерациясы (FIDE) мамыр айының қорытындысы бойынша планетаның ең мықты ақыл иелерінің тізімін жаңартты. Назар аударарлығы, әлемнің ең үздік 100 гроссмейстерінің қатарынан Өзбекстанның 5 өкілі орын алды.
Әлемдік рейтингтің жоғарғы сатыларында да тартысты күрес жүріп жатыр. Тізімді әлі де норвегиялық феномен Magnus Carlsen (2841) бастап тұрса, келесі екі орынды бірдей ұпаймен АҚШ-тың танымал гроссмейстерлері — Fabiano Caruana (2792) және Hikaru Nakamura (2792) иеленуде.
Өзбекстан тағындағы өзгеріс: Sindarov 4-орынға көтерілді!
Мамыр айының қорытындысы өзбек жанкүйерлері үшін күтпеген және тарихи жаңалық сыйлады. Еліміздің бірінші нөмірлі шахматшысының есімі өзгерді. Бұған әуесқойлар арасында «профессор» атағын алған Javohir Sindarov-тың беделді «Superbet Chess Classic Romania–2026» турниріндегі феноменалды қатысуы себеп болды.
Javohir Румынияда өткен халықаралық турнирдегі сәтті ойындарының арқасында өз рейтингін 2777 ұпайға жеткізіп, планетаның ең мықты 4-нөмірлі шахматшысына айналды!
Көпшіліктің сүйіктісі Nodirbek Abdusattorov қазіргі таңда еліміздің екінші нөмірлі шахматшысы болып тұр. Қызығы сол, Nodirbek-тің есебінде де дәл 2777 ұпай бар, алайда қосымша көрсеткіштерге байланысты ол FIDE әлемдік рейтингінде Javohir-ден кейінгі 5-орынды иеленіп тұр. Екі жігітіміздің топ-5-те болуы — өзбек спортының нағыз жеңісі!
Үздік 100-ліктегі басқа гроссмейстерлеріміз
Әлемнің ең мықты жүз шахматшысы арасында қалған үш отандасымыз да берік позицияға ие:
Nodirbek Yakubboyev — 2689 ұпаймен әлемде 40-орынды иеленіп тұр.
Rustam Qosimjonov — Тәжірибелі бұрынғы әлем чемпионымыз 2665 ұпаймен дәл 50-орыннан көрінді.
Shamsiddin Vohidov — Шебер шахматшымыз 2637 ұпай жинап, 89-сатыда келеді.
Командалық табыс: Жеке көрсеткіштерден бөлек, Өзбекстан ерлер құрамасы да әлемдік грандтар қатарында мойындалуда. Өкілдеріміз жалпы есепте 2623 ұпаймен FIDE Ұлттық құрамалар рейтингінде үздік ондықты түйіндеп, құрметті 9-орынды иеленіп тұр. Жігіттерімізге алдағы бәсекелерде тек қана жеңіс тілейміз!
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