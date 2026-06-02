Ibrahima Konate «Real Madrid»-pen uzaq merzimdi kelisimshartqa otyruda
Yevropa futbolynda jyl sayyn bolatyn eng durbeleng transferlerdiñ biri ayaqtaluda! Madridtiñ «Real» kluby jaqynda ğana «Liverpul»-men qoshtasqan fransiyalyq sheber ortalyq qorğaushy Ibrahima Konateni öz qataryna qosyp aluğa jaqyn. Bul turaly tanymal insayder jäne jurnalist Nikolo Skira öziniñ «X» (burynğy Twitter) äleumettik jelisindegi resmi paraqshasynda mälimdedi.
Derekköz bergen senimdi aqparattarğa qarağanda, «Koroldik klub» basshylary 27 jastağy fransiyalyq qorğaushymen barlyq sharttardy kelisip alğan. Bizdiñ sayt alğan mälimet boyynsha, Konate «los-blankos»-pen 2031 jylğy jazğa deyin, yağni 5 jyldyq uzaq merzimdi eñbek kelisimshartyna qol qoyady. Madridtikter quramasynda osy alyp qorğaushynyñ jyldyq jalaqysy 10 million yevrony quraydy dep kutilude.
«Liverpul»-men kutilmegen qoshtasu
Eske sala keteyik, 31 mamyr küni «Liverpul» kluby kutilmeğende Konate-men kelisimshart toqtatylğanyn resmi jarialağan edi. Daryndy futbolshy mersisaydtyqtardyñ namysyn 2021 jylğy jazdan beri qorğap keldi jäne komandanyñ qorğanys syzyğyndağı negizgi tulğalardyñ biri boldy.
Bedeldi jäne älemge tanymal Transfermarkt portaly usynğan soñğy esepterge säykes, qazirgi tañda fransiyalyq qorğaushynyñ transferlik naryqtağı naqty quny däl 50 million yevrony qurap otyr.
«Real Madrid» sekildi grand komandanyñ munday joğary deñgeyli jäne qundy futbolshyny erkin agent maqamynda, yağni tegin qolğa kiritui madridtik jankuyerler üshin naqty syylyq boldy. Jaqynda bul transfer resmi jarialanady dep kutilude. Aq jedeldi komanda quramasynda Konatege zor tabys tileymiz!
…