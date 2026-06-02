Ibrahima Konate «Real Madrid»-pen uzaq merzimdi kelisimshartqa otyruda

·61·Спорт
Ibrahima Konate «Real Madrid»-pen uzaq merzimdi kelisimshartqa otyruda

Yevropa futbolynda jyl sayyn bolatyn eng durbeleng transferlerdiñ biri ayaqtaluda! Madridtiñ «Real» kluby jaqynda ğana «Liverpul»-men qoshtasqan fransiyalyq sheber ortalyq qorğaushy Ibrahima Konateni öz qataryna qosyp aluğa jaqyn. Bul turaly tanymal insayder jäne jurnalist Nikolo Skira öziniñ «X» (burynğy Twitter) äleumettik jelisindegi resmi paraqshasynda mälimdedi.

Derekköz bergen senimdi aqparattarğa qarağanda, «Koroldik klub» basshylary 27 jastağy fransiyalyq qorğaushymen barlyq sharttardy kelisip alğan. Bizdiñ sayt alğan mälimet boyynsha, Konate «los-blankos»-pen 2031 jylğy jazğa deyin, yağni 5 jyldyq uzaq merzimdi eñbek kelisimshartyna qol qoyady. Madridtikter quramasynda osy alyp qorğaushynyñ jyldyq jalaqysy 10 million yevrony quraydy dep kutilude.

«Liverpul»-men kutilmegen qoshtasu

Eske sala keteyik, 31 mamyr küni «Liverpul» kluby kutilmeğende Konate-men kelisimshart toqtatylğanyn resmi jarialağan edi. Daryndy futbolshy mersisaydtyqtardyñ namysyn 2021 jylğy jazdan beri qorğap keldi jäne komandanyñ qorğanys syzyğyndağı negizgi tulğalardyñ biri boldy.

Bedeldi jäne älemge tanymal Transfermarkt portaly usynğan soñğy esepterge säykes, qazirgi tañda fransiyalyq qorğaushynyñ transferlik naryqtağı naqty quny däl 50 million yevrony qurap otyr.

«Real Madrid» sekildi grand komandanyñ munday joğary deñgeyli jäne qundy futbolshyny erkin agent maqamynda, yağni tegin qolğa kiritui madridtik jankuyerler üshin naqty syylyq boldy. Jaqynda bul transfer resmi jarialanady dep kutilude. Aq jedeldi komanda quramasynda Konatege zor tabys tileymiz!

Real MadridIbrahima KonateLiverpulTransferLa Liga
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi