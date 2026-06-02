Эльдор Шомуродов Сауд Арабиясы клубтарының назарына ілікті
Өзбек футболының мақтанышы және ұлттық құрамамыз тарихындағы ең үздік сұрмерген Эльдор Шомуродов төңірегінде трансферлік қауесеттер қайта өршуде. Мұхиттың арғы жағында өтетін ӘЧ-2026 додасы аяқталған соң, шебер шабуылшымыз клубтық мансабында күрт өзгеріс жасауы мүмкін.
Өткен маусымда Түркия Суперлигасында нағыз «қозғалтқыш» рөлін атқарып, жоғары деңгейде аяқтаған 30 жастағы форвардымыз Сауд Арабиясының бай клубтарының назарын аударды. Бұл туралы беделді Metaratings басылымы хабарлауда.
Инсайдерлердің айтуынша, егер Сауд тарапынан қаржылық және спорттық тұрғыдан қазіргіден әлдеқайда тартымды әрі тиімді ұсыныс түссе, Шомуродов жаңа командаға ауысу нұсқасын байыппен қарастыруға дайын. Қазіргі таңда Эльдорды Түркиядағы жағдай толық қанағаттандырады, сол себепті ол тек айтарлықтай жоғары ұсынысқа ғана келісуі мүмкін.
Сұрмергеннің талабы және клубтың жоспары
Соңғы деректерге қарағанда, Эльдор Шомуродов өзін қатарына қосып алғысы келетін клубтардан жылына тура 3 миллион еуро көлемінде таза жалақы талап етуде.
Өз кезегінде, оның қазіргі клубы — «Истанбул Башакшехир» басшылығы да өзбек форвардын оңайлықпен жібергісі келмейді. Ыстанбұлдықтар бұл трансферден кемінде 8,5 миллион еуро таза пайда табуды көздеп отыр.
Түркиядағы феноменалды маусым және бағаның өсуі
Эльдордың Сауд Арабиясында сұранысқа ие болуы тегін емес. Өткен маусымда отандасымыз қарсыластар қақпасын 22 рет дәл көздеп, Түркия Суперлигасының үздік сұрмергені атанды. Оның бұл нәтижелілігі «Истанбул Башакшехирдің» үздік бестікке енуіне және УЕФА Конференциялар лигасына жолдама алуына басты себеп болды.
Естеріңізге сала кетейік, Эльдор Италия А Сериясындағы бес жылға жуық мансабынан кейін алдымен түрік клубына 3 миллион еуроға жалға берілген еді. Кейіннен Transfermarkt порталы растағандай, түріктер «Ромаға» тағы 2,8 миллион еуро төлеп, шабуылшыны толық сатып алды және онымен 2029 жылдың ортасына дейін келісімшартқа отырды. Осы табысты қадамнан кейін Эльдордың трансферлік құны тағы 2 миллионға өсіп, жалпы құны 7 миллион еуроға жетті.
«Машъалдан» Еуропа шыңдарына қарай: Тарихи жол
Эльдор Шомуродовтың үлкен футболдағы жолы өзіміздің «Машъал» және «Бунёдкор» клубтарында басталған еді. 2017 жылы ол Ресейдің «Ростов» клубына ауысып, онда танымал маман Валерий Карпиннің қол астында нағыз жұлдыз деңгейіне көтерілді.
2020 жылдың күзінде Италияның ең көне клубы «Дженоа» оны А Сериясына алып кетті. Дебюттік маусымда-ақ 8 гол соққан форвардымызды астананың атақты «Рома» клубы өз қатарына қосып алды. Римдіктер сапында Эльдор 2022 жылы УЕФА Конференциялар лигасының тарихи алғашқы маусымында бас жүлдені көтеріп, Еурокубокты жеңіп алған алғашқы өзбек футболшысы атанды. Содан кейін ол А Сериясының «Специя» және «Кальяри» командаларында да жалда ойнады.
Ұлттық құрамадағы аңызға айналған көрсеткіш: Эльдор Шомуродов Өзбекстан ұлттық құрамасының жейдесінде осы уақытқа дейін 91 ресми кездесуде алаңға шығып, қарсыластар қақпасына 44 гол соғып, команда тарихындағы абсолютті рекордшы болып тұр.
Отандасымызға алдағы Әлем чемпионатында және кейінгі мансабында үлкен табыстар тілейміз. Жаңа трансфер жайлы мәліметтерді Zamin парақшаларынан бақылап отырыңыз!
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