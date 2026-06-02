Өзбекстан мундиальдағы барлық ойындарда қандай киіммен алаңға шығады?
Әлем чемпионаты-2026 жақындаған сайын турнирге қатысты қызықты мәліметтер де жариялануда. Кезекті жаңалық «K» тобында өнер көрсететін құрама командалардың топтық кезеңде қандай түсті киіммен алаңға шығатынына байланысты.
Мәліметтерге сәйкес, Өзбекстан ұлттық құрамасы ӘЧ-2026 топтық кезеңіндегі барлық кездесулерін негізгі — ақ түсті киіммен өткізеді. Бұл жанкүйерлер үшін де қызықты жайт, өйткені ұлттық құрамамыз тарихындағы алғашқы мундиаль ойындарында дәл осы ақ киім негізгі нышандық көрініске айналады.
Баршаға мәлім, «K» тобында Португалия, Колумбия, Конго Демократиялық Республикасы және Өзбекстан құрамалары өнер көрсетеді. Әрбір ойын үшін футболшылар, қақпашылар, төрешілер және тіпті доп жеткізуші балалар киімдерінің түстері де алдын ала белгіленіп қойылған.
Өзбекстан ұлттық құрамасы бірінші турда 17 маусым күні Колумбияға қарсы алаңға шығады. Осы кездесуде өкілдеріміз толық ақ киіммен өнер көрсетеді: футболка, шорты және гетри ақ түсте болады. Қақпашымыз болса, бұл сында толық қызғылт сары түсті киіммен ойнайды.
Колумбия құрамасы болса, Өзбекстанға қарсы сында негізгі киімнен өзгеше, қою көк және неон жасыл элементтерден тұратын формамен алаңға шығады. Колумбия қақпашысы ашық күлгін және ашық сұр түсті киіммен өнер көрсетеді.
23 маусым күні Өзбекстан ұлттық құрамасы Португалияға қарсы екінші тур кездесуін өткізеді. Бұл сын да футболшыларымыз үшін ақ киіммен өтеді. Португалия болса, өзінің дәстүрлі қызыл түсті киімімен алаңға шығады. Қарсылас футболшыларында қызыл және қою жасыл элементтер үйлесімі көрініс тапқан.
Португалия қақпашысы бұл ойында неон жасыл киіммен өнер көрсетеді. Өзбекстан қақпашысы болса, Португалияға қарсы сында да неон жасыл түсті формамен алаңға шығуы белгіленген. Демек, осы кездесуде ұлттық құрамамыздың футболшылары ақ, қақпашымыз болса жасыл түсте көрінеді.
Топтық кезеңнің үшінші турында Өзбекстан 27 маусым күні Конго Демократиялық Республикасына қарсы сынға түседі. Бұл кездесуде де өкілдеріміз ақ киіммен ойнайды. Конго ДР болса қызыл киіммен алаңға шығады. Қарсылас қақпашысы жасыл түсті формамен өнер көрсетеді.
Өзбекстан қақпашысы Конго ДР-ға қарсы сында сұр футболка, қара шорты және қара гетримен ойнауы көрсетілген. Осылайша, ұлттық құрамамыздың қақпашысы топтық кезеңдегі үш кездесуде үш түрлі түсті киіммен алаңға шығады: Колумбияға қарсы қызғылт сары, Португалияға қарсы неон жасыл, Конго ДР-ға қарсы сұр-қара киімде.
Бұл мәліметтер футбол жанкүйерлері үшін ұсақ детальдай көрінуі мүмкін, бірақ Әлем чемпионаты деңгейінде әрбір нәрсе алдын ала мұқият жоспарланады. Киімдердің түсі де ойындағы визуалды анықтық, төрешілер жұмысы, телетрансляция сапасы және командалардың бір-бірінен ерекшеленуі үшін маңызды рөл атқарады.
Өзбекстан үшін бұл детальдар одан да құнды. Өйткені ұлттық құрамамыз алғаш рет Әлем чемпионатында өнер көрсетеді. Демек, әрбір ойын, әрбір күн, әрбір қарсылас және тіпті әрбір киім түсі де тарихи естелікке айналады.
Ақ киімдегі Өзбекстан ұлттық құрамасы енді ӘЧ-2026 алаңдарында еліміздің намысын қорғайды. Бұл түс жанкүйерлер үшін тазалық, сенім, жаңа парақ және үлкен армандар нышаны ретінде қабылдануы мүмкін. Алғашқы мундиальдағы бірінші қадам дәл осы киіммен жасалады.
Естеріңізге сала кетейік, Өзбекстан ұлттық құрамасы ӘЧ-2026 «K» тобында Португалия, Колумбия және Конго Демократиялық Республикасымен бірге орналасқан. Топ оңай емес, қарсыластар мықты, бірақ ұлттық құрамамыз үшін бұл турнир тек қатысу емес, өзбек футболының қалай өскенін әлемге көрсету мүмкіндігі.
Енді жанкүйерлер алаңда тек нәтижені ғана емес, тарихи көріністі де күтуде: ақ киімдегі Өзбекстан ұлттық құрамасы Әлем чемпионаты сахнасында. Бұл — ерекше сезім, ерекше мақтаныш және бүкіл халық күткен футбол мерекесі.
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