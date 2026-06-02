Lamine Yamal Ispaniya quramasynda nege 10-nomerdi almaı?
Barcelona juldyzy Dani Olmo 2026 jylǵy Álem chempionaty úshin quram nomerleri jarııalanǵannan keıin Ispanııa quramasynyń ishinde bolǵan-mys delinetin kelispeýshilikter týraly qaýesetterge nүkte qoıdy. Jahandyq deńgeıde juldyzǵa aınalǵanyna qaramastan, jas talant Lamine Yamal Soltүstik Amerikadaǵy týrnırde ramzıı 10-nomerli kıimmen alańǵa shyqpaıtyn boldy. Bul týraly Goal.com habar beredi.
La Roja kezekti álem chempıondyǵyn jeńip alýǵa daıyndalyp jatqan tus-tusta, nomerlerdiń bóliniwi jankııerler men BAQ arasynda qyzý talqylaýǵa sebep boldy. Kópshilik bedeldi 10-nomerdi Lamine Yamal ıemdenedi dep kүtken edi, alaıda bul nomer Dani Olmo da qaldy. 18 jasar vinger klub deńgeıinde de paıdalanatyn 19-nomerdi tańdaýǵa sheshim qabyldady.
Dani Olmo baspasóz máslıhaty kezinde bul sheshim eshqaıdaı ishki janjalsyz qabyldanǵanyn jáne kıiný bólmesindegi ahýaldyń áli de óte jaqsy ekenin atap ótti. "Parda syrtynda eshqaıdaı másele joq, 10-nomer máselesinde eshqaıdaı janjal bolǵan joq. Bulardyń barlyǵy syrttaǵy negizsiz qaýesetter ǵana", — dedi Barcelona jartylaı qorǵaýshysy.
Olmo úshin 10-nomerdi saqtap qalý tek jeke qalaý men ádetke baılanysty. Ol Ispanııanyń Euro 2024 jeńisinde ortalyq fıgýralardyń biri bolǵan edi jáne Luis de la Fuente komandasy Álem chempıonatyna jol tartyp jatqan tus-tusta esh nárseni ózgertýge qajettilik sezmedi. "Bul men buryn da kıgen, biz Eýropa chempıony bolǵan nomer. Maǵan bul nomer unaıdy, barlyq nárse jaqsy ketip jatqan tus-tusta ony nege ózgertýim kerek?" — dep qosty ol.
Lamine Yamal dyń 19-nomerde qalýy negizgi taqyryp bolǵanymen, quramyndaǵy basqa nomerler de áleýmettik jelilerde tańqalýǵa sebep boldy. Atap aıtqanda, jartylaı qorǵaýshy Gavi ge ramzıı 9-nomer tapsyryldy. Ádette Fernando Torres sııaqty taza shabýylshylarǵa tıesili bolǵan bul nomer endilikte Barcelona nyń kүresheń alań ortasy ókiliniń kıiminde bolady.
…