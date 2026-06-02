Ruben Dias: Messi, Cristiano Ronaldo jäne Modric üşin bul soñğı Älem çempionatı bolmauı mümkin
Manchester City qorğauşısı Ruben Dias 2026 jılğı Älem çempionatı ardağı jıldızdar — 41 jastağı Cristiano Ronaldo, qazirgi çempion Lionel Messi jäne 40 jastağı Luka Modric üşin soñğı turnir bolatınına küdikpen qaraydı. Portugaliyalik ortalıq qorğauşı öz komandasınıñ afsonalı kapitanınıñ äli qol jetkizbegen jalğız iri jüldeni utıp alu jolyndağı zor ıntası turalı ayttı. Bul turalı Goal.com habarlaydı.
Portugaliyanıñ A Bola basılımına bergen suxbatında Dias bul turnir Argentina, Xorvatiya jäne Portugaliya köshbasshıları üşin "soñğı bi" boladı degen boljamdarğa "Köremiz..." dep qısqa jauap qaytardı. Onyñ aytuınsha, Cristiano Ronaldo üşin jetispeytin jalğız kubokty qolğa keltiru bükil komandağa qosımşa küş beredi. "Bul bizge qysım jasamaydı, kerisinşe, osı sätni kapitanımızğa, özimizge jäne bükil Portugaliyağa tartu etu tilegin odan sayın küşeytedi", — dedi qorğauşı.
Bul üş afsona jalpı esepte 14 Altyn dop iegeri sanaladı. Inter Miami jıldızı Lionel Messi segiz Altyn dop jäne ÄÇ-2022 jeñimpazdıqqa ie bolsa, Al-Nassr şabuılşısı Cristiano Ronaldo bes Altyn dop jäne Çempiondar ligasınıñ bes dürkün jeñimpazı sanaladı. Milan müşesi Luka Modric bolsa 2018-jılı osı duetniñ gegemonlığın toqtatıp, öziniñ altınşı Çempiondar ligası medalimen birge bedeldi jeke jüldeni de qolğa keltirgen edi.
2026 jılğı Älem çempionatında toptıq kezeñ bahstary 17-mausymda bastaladı. Qazirgi çempion Argentina Jazoir, Avstriya jäne Iordaniyamen küş synassa, Modric bastılığındağı Xorvatiya Angliya, Panama jäne Ganamen toqnas keledi. Portugaliya qurama komandası öz jürisin Kongo DR-ğa qarsı bastaydı, sodan soñ 23-mausymda Özbekstan jäne 27-mausymda Kolumbiyamen bahs jürgizedi.
…