Тарихи Мундиаль: ФИФА 2026 жылғы Әлем чемпионатының соңғы құрамдарын ресми жариялады
Әлем назары Солтүстік Американың жасыл алаңдарына ауған тұста, Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) миллиондаған жанкүйер асыға күткен басты жаңалықты жариялады. Беделді ұйым 2026 жылғы Әлем чемпионатында бақ сынайтын ұлттық құрамалардың соңғы тізімін ресми бекітті.
Бұл Мундиаль тек ауқымымен ғана емес, футбол тарихымызда жаңа бет ашуымен де есте қалатын болды. ФИФА мәлімдемесіне сәйкес, рекордтық 48 ұлттық құрама сапында барлығы 1248 футболшы планетаның басты жүлдесі үшін таласады. Бұл көрсеткіш футбол тарихында бұрын-соңды болмаған әралуандық пен жаһандық қамтуды білдіреді.
Өзбекстан тарихи сахнада!
Өзбек спорты мен барша жанкүйерлеріміз үшін бұл доданың маңызы өте зор. Себебі футбол әлемінің ең беделді турнирінде Өзбекстан ұлттық құрамасы өз тарихында алғаш рет жасыл алаңға шығады! Форматтың кеңейтілуі біз сияқты миллиондаған адамның арманын орындады. Бізбен қатар Кабо-Верде, Кюрасао және Иордания құрамалары да дебютант ретінде тізімге енді.
Мақаланың ең қызықты тұсы – әлем футболы бүгінде біздің жас жұлдыздарымызды ерекше мойындап отыр. Мысалы, франциялық Уоррен Заир-Эмери, марокколық Билал Эль-Ханнус қатарында өзбек футболының «алтын баласы» Абдукодир Хусанов да ФИФА-ның ресми мәлімдемесіне ӘЧ-2026-ның ең көп күтілетін жаңа буын өкілдерінің бірі ретінде енді. Қазіргі таңда барша өзбек халқының арманы осы жігіттердің иығында тұр.
Тәжірибе мен жастық: Сандар сөйлегенде
ӘЧ-2026 тізімдері қызықты статистикалық мәліметтерге толы болды:
Алтыншы сапар: Тірі аңыздар Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) және мексикалық атақты қақпашы Гильермо Очоа өз мансаптарындағы тарихи 6-Әлем чемпионатында өнер көрсету үшін алаңға шығады.
Сабақтастық және жаңару: Турнирдегі 357 футболшы бұған дейін де Мундиаль атмосферасын сезінген болса, қалған 891 ойыншы үшін бұл дебют саналады. Сондай-ақ, құрамдарда бұрын Әлем чемпионы атағына ие болған 22 футболшы бар.
Жас шектеулері: Жарыстың ең қарт өкілі шотландиялық қақпашы Крейг Гордон (43 жас 162 күн), ал ең жас талант мексикалық Хильберто Мора (17 жас 240 күн) болды. Жалпы есепте 20 жасқа толмаған 22 жігіт және 40 жастан асқан 7 «ардагер» тіркелген.
Жаһандық клубтар және бапкерлік рекорд
Қазіргі футбол географиясы соншалықты кең, ӘЧ-2026 қатысушылары планетамыздың 71 еліндегі 449 түрлі клубтың намысын қорғайды. Бұл командалар құрлықтар бойынша былайша бөлінген:
Конфедерация
Елдер саны
УЕФА (Еуропа)
35 ел
АФК (Азия)
14 ел
КОНМЕБОЛ (Оңт. Америка)
8 ел
КОНКАКАФ (Солт. Америка)
7 ел
КАФ (Африка)
6 ел
ОФК (Океания)
1 ел
Қызығы сол, командалардың құрам жасақтау стилі де әртүрлі. Мысалы, Катар мен Сауд Арабиясы құрамаларының 26 футболшысынан 25-і өз жергілікті лигаларында ойнайды. Мұның толықтай керісінше, Кабо-Верде, Конго ДР, Кот-д'Ивуар, Кюрасао, Сенегал және Уругвай құрамалары тек легионерлерден (шетелде ойнайтындардан) құралған.
Бапкерлер королі: Бапкерлер арасында да тарихи нәтиже тіркелді. Гана құрамасының бас бапкері Карлуш Кейруш өз мансабындағы қатарынан бесінші Әлем чемпионатына қатысуда (бұған дейін 2010 жылы Португалиямен, 2014, 2018, 2022 жылдары Иранмен қатысқан). Ол аңызға айналған Бора Милутиновичтен кейін бұл нәтижеге қол жеткізген әлемдегі екінші маман болды.
Канада, Мексика және АҚШ иелік ететін бұл ұлы мерекеде барлығы 104 кездесу өтеді. Отанымыздың футбол тарихында жаңа дәуірді бастап беретін осы сиқырлы турнирде ұлттық құрамамызға үлкен жеңістер мен сәттілік тілейміз. Алға, Өзбекстан!
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