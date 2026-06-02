Atletico Madrid Julian Alvarez орнына жаңа шабуылшы іздестіруде

·58·Спорт
Atletico Madrid Julian Alvarez орнына жаңа шабуылшы іздестіруде

Atletico Madrid командасы өзінің негізгі шабуылшысы Julian Alvarez кетуі мүмкін болған жағдайда Victor Osimhen нұсқасын қарастыруда. Соңғы уақытта Atletico Madrid және Barcelona клубтары арасында трансфер мәселесі бойынша елеулі келіспеушіліктер туындады. БАҚ-та тараған ақпараттарға сәйкес, каталониялық клуб аргентиналық әлем чемпионын өз сапына қосу үшін әрекеттерін жеделдеткен. Бұл туралы ақпарат береді.

Atletico Madrid басшылығы Julian Alvarez-ді команда жобасының негізі деп санаса да, Barcelona-ның ресми ұсыныс жасағаны айтылуда. Mundo Deportivo басылымының хабарлауынша, Barcelona астаналық клубқа 100 миллион еуролық ұсынысты электронды пошта арқылы жіберген. Алайда, бұл жарыста тек каталониялықтар ғана емес, сонымен қатар PSG және Arsenal да белсенді қатысуда.

Жағдайдың бұлай өрбуі Atletico Madrid-ті лайықты ізбасар іздеуге мәжбүр етті. Мадридтіктер нигериялық шабуылшы Victor Osimhen кандидатурасын басты мақсат ретінде белгіледі. Қазіргі таңда Galatasaray сапында өнер көрсетіп жүрген шабуылшы Түркия чемпионатында тамаша нәтижелер көрсетуде.

Victor Osimhen трансфері үшін үміткерлер кемінде 70-100 миллион еуро көлемінде қаржы жұмсауларына тура келеді. Сондай-ақ, бұл футболшы үшін күресте Manchester United да елеулі қызығушылық танытуда. Егер Julian Alvarez командадан кетсе, Atletico Madrid дәл Osimhen-ді трансферлеуге бар күшін салады.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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