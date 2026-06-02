Marcel Desailly Kylian Mbappe-ge qatysty synğa jauap berdi
Fransuz futbolynyŋ aŋyzy Marcel Desailly öz otandasy Kylian Mbappe-ge qatysty aitylyp jatqan synğa qatty jauap berdi. Şabuylşynyŋ Real Madrid qūramyndağı oyyny jäne jeke ömiri turaly talqylaular fonında, 1998 jylğı älem çempiony jūldyz futbolşyny qorğap şyqty. Būl turaly Goal.com xabarlaydy .
Xabarlarğa qarağanda, aldağı jazda Jose Mourinho «Koroldik klubty» basqaruyna keledi dep kütilude. Desailly-diŋ oyynşa, jaŋa bapker taktikalyq jüyeni däl Mbappe-niŋ töŋireginde qūryp, odan qorğanysta belsendi boludy talap etpeui kerek. «Mbappe eşqaşan bapker üşin mäsele bolğan emes. Mourinho da mūny rastaidy: 'Men Mbappe-niŋ jyl sayyn soqqan 40-42 golyna rızamyn, jay ğana komandany oğan beyimdevim kerek', deydi ol», — dep atap ötti būryŋğı qorğauşy.
Real Madrid-tiŋ soŋğı eki mausymda iri jülde almay qaluy jäne būl kezeŋniŋ Mbappe-niŋ 2024 jylğı transferine tūspa-tūs kelui synny odan äri küşeytken edi. Sonday-aq, futbolşynyŋ Italiyağa sapary jäne jaraqattan ayyğu prosesi de BAQ-ta keŋ talqylandy. Alaıda Desailly futbolşylardyŋ jeke ömiri üzdiksiz baqylaudau boluy kerek degen piikirmen kelispeydi.
«Janküyerler futbolşy tek klubqa tiyesili dep oylaydy, biraq būl asyrap silteu. Bos uaqytymda ne isteytinim özimniŋ şaruam. Mbappe-ni Mourinho üşin mäsele dep sanamaymyn, būl jay ğana taktikalyq beyimdelu mäselesi», — dep qosty Desailly. Onyŋ oyynşa, Real Madrid sekildi grand komanda mausymda 40 gol soqqan futbolşynyŋ qorğanysqa qaytpaytynyn kompensaciyalay aluy kerek.
Endi basty nazarda Jose Mourinho-nyŋ Vinicius Junior, Jude Bellingham jäne Kylian Mbappe sekildi jūldyzdardy qalay bir jüyede biriktiretini bolmaq. Madrid janküyerleri būl tağayyndau komandanyŋ eki jyldyq jüldesiz seriyasyna nükte qoyady dep ümittenedi.
…