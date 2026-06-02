Marcel Desailly Kylian Mbappe-ge qatysty synğa jauap berdi

·87·Спорт
Marcel Desailly Kylian Mbappe-ge qatysty synğa jauap berdi

Fransuz futbolynyŋ aŋyzy Marcel Desailly öz otandasy Kylian Mbappe-ge qatysty aitylyp jatqan synğa qatty jauap berdi. Şabuylşynyŋ Real Madrid qūramyndağı oyyny jäne jeke ömiri turaly talqylaular fonında, 1998 jylğı älem çempiony jūldyz futbolşyny qorğap şyqty. Būl turaly Goal.com xabarlaydy .

Xabarlarğa qarağanda, aldağı jazda Jose Mourinho «Koroldik klubty» basqaruyna keledi dep kütilude. Desailly-diŋ oyynşa, jaŋa bapker taktikalyq jüyeni däl Mbappe-niŋ töŋireginde qūryp, odan qorğanysta belsendi boludy talap etpeui kerek. «Mbappe eşqaşan bapker üşin mäsele bolğan emes. Mourinho da mūny rastaidy: 'Men Mbappe-niŋ jyl sayyn soqqan 40-42 golyna rızamyn, jay ğana komandany oğan beyimdevim kerek', deydi ol», — dep atap ötti būryŋğı qorğauşy.

Real Madrid-tiŋ soŋğı eki mausymda iri jülde almay qaluy jäne būl kezeŋniŋ Mbappe-niŋ 2024 jylğı transferine tūspa-tūs kelui synny odan äri küşeytken edi. Sonday-aq, futbolşynyŋ Italiyağa sapary jäne jaraqattan ayyğu prosesi de BAQ-ta keŋ talqylandy. Alaıda Desailly futbolşylardyŋ jeke ömiri üzdiksiz baqylaudau boluy kerek degen piikirmen kelispeydi.

«Janküyerler futbolşy tek klubqa tiyesili dep oylaydy, biraq būl asyrap silteu. Bos uaqytymda ne isteytinim özimniŋ şaruam. Mbappe-ni Mourinho üşin mäsele dep sanamaymyn, būl jay ğana taktikalyq beyimdelu mäselesi», — dep qosty Desailly. Onyŋ oyynşa, Real Madrid sekildi grand komanda mausymda 40 gol soqqan futbolşynyŋ qorğanysqa qaytpaytynyn kompensaciyalay aluy kerek.

Endi basty nazarda Jose Mourinho-nyŋ Vinicius Junior, Jude Bellingham jäne Kylian Mbappe sekildi jūldyzdardy qalay bir jüyede biriktiretini bolmaq. Madrid janküyerleri būl tağayyndau komandanyŋ eki jyldyq jüldesiz seriyasyna nükte qoyady dep ümittenedi.

Real MadridKylian MbappeJose MourinhoMarcel DesaillyFutbol
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi