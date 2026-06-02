ӘЧ-2026 алдындағы маңызды сынақ: Хорватия өз алаңында Бельгиядан жеңілді
Солтүстік Американың жасыл алаңдарында басталатын Әлем чемпионаты қарсаңында ұлттық құрамалар дайындықтың соңғы кезеңін өткізуде. Осындай қызу кезеңде Еуропаның екі алыбы — Хорватия мен Бельгия құрамалары Хорватияның Риека қаласында өзара күш сынасты. Тартысты әрі шиеленісті өткен жолдастық кездесуде қонақтар — бельгиялықтар 2:0 есебімен сенімді жеңіске қол жеткізді.
Ойын жолдастық мәртебеде өтсе де, алаңда нағыз ӘЧ атмосферасы сезілді. Екі команданың бапкерлері алдағы мундиаль алдында өздерінің тактикалық схемаларын және футболшылардың физикалық дайындығын тағы бір мәрте сараптап алды.
Тилеманс пен Лукакудан голдар шоуы
Кездесу күтілгендей қонақтардың белсенділігімен басталды. Мүмкіндіктерді голға айналдыруда дәлірек қимылдаған бельгиялықтар ойынның 38-минутында есепті ашты. Команда капитаны Юри Тилеманс хорваттар қақпасын дәл көздеп, өз құрамасын алға шығарды.
Ойынның екінші бөлімінде хорваттар таразы басын теңестіруге қанша тырысқанымен, Бельгия қорғанысы сенімді ойнады. Ойын аяқталар тұста алаңға қосалқы құрамнан қосылған тәжірибелі әрі алып шабуылшы Ромелу Лукаку өз шеберлігін паш етті. Ол негізгі уақытқа қосылған 90+6-минутта хорваттар қақпашысын қапы қалдырып, қонақтардың жеңісін бекемдеді.
Бельгиядағы жаңа жұлдыздың дебюті және алдағы ойындар
Бельгия құрамасының бас бапкері Руди Гарсия бұл кездесуде жаңа есімдерді сынап көруге үлгерді. Францияның «Лилль» клубының намысын қорғайтын дарынды шабуылшы Матиас Фернандес-Пардо бұл ойында ұлттық құрама жейдесінде алғаш рет алаңға шықты. Қызығы сол, бұл жас талант құрамада әлі бірде-бір ресми ойын өткізбей тұрып, ӘЧ-2026-ның соңғы тізіміне еніп үлгерген еді.
Кезекті сынақтар: ӘЧ-2026-ның ресми басталуына дейін екі құраманы да тағы бір бақылау ойыны күтіп тұр. Атап айтқанда, Бельгия құрамасы 6 маусымда Африка өкілі Туниспен кездессе, Хорватия 7 маусымда Словениямен күш сынасады.
Жолдастық кездесудің қорытындысы: Хорватия – Бельгия 0:2 Голдар: Тилеманс 38, Лукаку 90+6.
Алдағы Әлем чемпионатында екі еуропалық алпауытқа да әдемі ойын көрсетіп, жанкүйерлеріне қуаныш сыйлай берулерін тілейміз!
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