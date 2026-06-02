«Реал» Дензел Дюмфрис трансфері бойынша белсенді келіссөздерді бастады
Еуропалық трансфер нарығында нағыз «дауыл» басталу алдында тұр. Мадридтік «Реал» оң қапталдағы қорғаныс шебін нығайту және бұл позицияға жоғары деңгейлі ойыншыны әкелу бойынша маңызды жұмыстарды бастады. «Қаймақтардың» бұл жолғы нысанасы — миландық «Интер» мен Нидерланды ұлттық құрамасының шебер қорғаушысы Дензел Дюмфрис.
Әлемге әйгілі және беделді The Athletic басылымы таратқан соңғы ақпараттарға сәйкес, дәл осы нидерландылық шапшаң қорғаушы мадридтік грандтың жазғы трансферлік маусымдағы басты мақсаттарының біріне айналды.
Жеке келісімшарт дайын, өтемақы сомасы белгілі
Сенімді дереккөздердің хабарлауынша, «Корольдік клуб» өкілдері футболшының агенттерімен тікелей байланысқа шығып, алғашқы келіссөздерді өткізіп үлгерді. Қуантарлығы, мадридтіктер үшін Дензел Дюмфриспен жеке келісімшарт шарттары бойынша ортақ мәмілеге келу қиындық тудырмайды — ойыншының өзі де мансабын «Сантьяго Бернабеуде» жалғастыруға дайын.
Қазіргі таңда Дензел Дюмфристің «Интермен» арадағы келісімшартында көрсетілген ресми өтемақы сомасы 25 миллион еуроны құрайды. Қазіргі заманғы футбол нарығы үшін мұндай деңгейдегі қорғаушының бұл бағада бағалануы «Реал Мадрид» басшылығын толығымен қанағаттандырады.
Перестің үлкен жоспары: Трансфер қашан жарияланады?
Инсайдерлердің айтуынша, бұл трансфердің ресмиленуі Мадрид клубындағы ішкі саяси процестерге тікелей байланысты. «Реал Мадрид» клубының президенті Флорентино Перес алдағы президенттік сайлауда жеңіске жеткен жағдайда, клуб бұл трансферді ресми түрде жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
Егер бәрі ойдағыдай болса, «лос-бланкос» жанкүйерлері 7 маусымнан кейін Дензел Дюмфристің «Реал Мадрид» ойыншысы атанғаны туралы ресми хабарды ести алады. Мұндай мықты әрі физикалық тұрғыдан ірі қорғаушының келуі Мадрид жанкүйерлері үшін нағыз мереке болары сөзсіз! Осы дүбірлі трансфердің егжей-тегжейін Zamin парақшаларында бақылаңыз.
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