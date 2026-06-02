«Реал» Дензел Дюмфрис трансфері бойынша белсенді келіссөздерді бастады

·113·Спорт
«Реал» Дензел Дюмфрис трансфері бойынша белсенді келіссөздерді бастады

Еуропалық трансфер нарығында нағыз «дауыл» басталу алдында тұр. Мадридтік «Реал» оң қапталдағы қорғаныс шебін нығайту және бұл позицияға жоғары деңгейлі ойыншыны әкелу бойынша маңызды жұмыстарды бастады. «Қаймақтардың» бұл жолғы нысанасы — миландық «Интер» мен Нидерланды ұлттық құрамасының шебер қорғаушысы Дензел Дюмфрис.

Әлемге әйгілі және беделді The Athletic басылымы таратқан соңғы ақпараттарға сәйкес, дәл осы нидерландылық шапшаң қорғаушы мадридтік грандтың жазғы трансферлік маусымдағы басты мақсаттарының біріне айналды.

Жеке келісімшарт дайын, өтемақы сомасы белгілі

Сенімді дереккөздердің хабарлауынша, «Корольдік клуб» өкілдері футболшының агенттерімен тікелей байланысқа шығып, алғашқы келіссөздерді өткізіп үлгерді. Қуантарлығы, мадридтіктер үшін Дензел Дюмфриспен жеке келісімшарт шарттары бойынша ортақ мәмілеге келу қиындық тудырмайды — ойыншының өзі де мансабын «Сантьяго Бернабеуде» жалғастыруға дайын.

Қазіргі таңда Дензел Дюмфристің «Интермен» арадағы келісімшартында көрсетілген ресми өтемақы сомасы 25 миллион еуроны құрайды. Қазіргі заманғы футбол нарығы үшін мұндай деңгейдегі қорғаушының бұл бағада бағалануы «Реал Мадрид» басшылығын толығымен қанағаттандырады.

Перестің үлкен жоспары: Трансфер қашан жарияланады?

Инсайдерлердің айтуынша, бұл трансфердің ресмиленуі Мадрид клубындағы ішкі саяси процестерге тікелей байланысты. «Реал Мадрид» клубының президенті Флорентино Перес алдағы президенттік сайлауда жеңіске жеткен жағдайда, клуб бұл трансферді ресми түрде жүзеге асыруды жоспарлап отыр.

Егер бәрі ойдағыдай болса, «лос-бланкос» жанкүйерлері 7 маусымнан кейін Дензел Дюмфристің «Реал Мадрид» ойыншысы атанғаны туралы ресми хабарды ести алады. Мұндай мықты әрі физикалық тұрғыдан ірі қорғаушының келуі Мадрид жанкүйерлері үшін нағыз мереке болары сөзсіз! Осы дүбірлі трансфердің егжей-тегжейін Zamin парақшаларында бақылаңыз.

Реал МадридДензел ДюмфрисИнтерТрансферлерЛа Лига
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi