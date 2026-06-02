Lionel Scaloni Messi'nin Älem çempionatına qatısuı turalı ayttı

·48·Спорт
Lionel Scaloni Messi'nin Älem çempionatına qatısuı turalı ayttı

Amerika qıtalıq şıñında ötip jatqan futbol boyınşa älem birinşiligi milliondağan janküyerler men bedeldi sport basılımdarınıñ nazarynda. Turnirdiñ eñ bastı intrikalarınıñ biri, sözsiz, tiri añız Lionel Messidiñ alañdağı äreketterine baylanıstı. Ärekettegi älem çempiony — Argentina ulttıq qurama komandasınıñ bas bapkeri Lionel Scaloni «Inter Miami» juldızınıñ aldağı kezdesulerde qanşalıqtı jii alañğa şığatını turalı saualdarğa aşıq äri şınayı jauap berdi.

Bas bapker Messidiñ komanda üşin qanday mañızdı figura ekenin tağı bir märte erekşe atap ötip, onıñ alañdağı uaqıtı tek futbolşınıñ qalauna baylanıstı ekenin mälimdedi.

«Leo özi qalağanınşa jäne istägeninşe dop tebedi»

Täjiribeli maman Lionel Scaloni futbol patşasınıñ mümkindikterine kümän keltirmeytinin basa aytıp, tömendegi oyın bildirdi:

«Leo alañda özi qanşa qalasa, sonşa oynaydı. Öytkeni bärimiz onıñ jasıl alañda nege qadir ekenin jäne qanday keremetter jaratatının jaqsı bilemiz. Onıñ öz mansabındağı rekordtıq altınşı Älem çempionatına qatısuı biz üşin mülde tañğalarlıq emes. Bul qalayşa adamdı tañ qaldıruı mümkin?

Negizinde basqa närse tañğalarlıq: Messidey ulı däniniñ ulttıq qurama jedeginde bar-joğı tört bas jüldeni ğana jeñip alğanı adamdı tañ qaldıradı. Alayda, ol mansabı boyınşa tağı eki märte «Copa América» jäne tağı bir märte Älem çempionatında şıñğa şığuğa öte jaqın kelgen edi», — dep Scalonidiñ sözderin betterine köşirdi bedeldi Globo basılımı.

Altınşı mundialda jaña jeñisterge qaray

Eske sala keteyik, 38 jastağı Lionel Messi Argentina quramasimen mansabı boyınşa kütilgen barlıq şıñdardı bağındırıp ülgirdi. Ol 2022 jılğı Qatar mundialiniñ patşası boludan bölek, qıtalıq deñgeyde de iri jeñisterdi toylağan.

Bapkerdiñ osı senimdi mälimdemesinen keyin, argentinalıq janküyerler ÄÇ-2026 kezdesulerinde süyikti kaptandarın tağı uzaq uaqıt boyı jasıl alañda köru mümkindigine ie boladı. Messi bastağan «albiceleste»-ge aldağı oyındarda ädemi jeñister tileymiz. Futbol patşasınıñ jaña rekordtarın Zamin-men birge baqılap otırıñız!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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