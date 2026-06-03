Liverpool нысанасындағы Ян Диоманде жаңа кумирінің кім екенін айтты
RB Leipzig командасының жас жұлдызы Ян Диоманде жазғы трансферлік терезе қарсаңында Еуропаның алпауыт клубтарының назарын аударуда. Кот-д'Ивуарлық қаптал шабуылшысы Bundesliga аясындағы ойынымен Liverpool және PSG сияқты командалар арасында нағыз талас тудырды. 19 жасар футболшы өз ойын мәнерін қалыптастыруда кімдерден үлгі алатынын ашып айтты. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
«Бұрын менің кумирім Cristiano Ronaldo болатын, сонымен қатар R9-ды (Ronaldo) да ұнататынмын. Бірақ қазір көбірек Vinicius Junior және Kylian Mbappe сияқты футболшыларды бақылап жүрмін. Мен өзіммен бір позицияда ойнайтын футболшылардың қимылдарын зерттеуге және олардың ең үздік тұстарын алаңда қайталауға тырысамын», — деп атап өтті Диоманде Sky Sports басылымына берген сұхбатында.
Жас талант өз үстінде жұмыс істеуді тоқтатпағанын және әлі де кемелділіктен алыс екенін мойындады. Ағымдағы маусымда 118 сәтті дриблингпен лигада көш бастап тұрғанына қарамастан, ол қарапайымдылығын сақтап қалған. «Мен де адаммын, қателесуім мүмкін. Егер нашар ойын өткізсеңіз, мұны мойындап, келесісінде қаттырақ жұмыс істеуіңіз керек. Бұл маусымда менің де сәтсіз ойындарым болды», — деп қосты ол.
Liverpool басшылығы Mohamed Salah-тың орнын баса алатын ең лайықты үміткер ретінде дәл Диоманде-ні көріп отыр. Футболшының өзі де бұған дейін TikTok арқылы Мерсисайд клубына деген сүйіспеншілігін жасырмаған еді: «Мен Liverpool жанкүйерімін және Anfield алаңында доп тебуді армандаймын. Әкем де бір күні мені сол жерде көргісі келеді».
Алайда, бұл трансферді жүзеге асыру оңай болмайды. RB Leipzig өз жұлдызын кемінде 100 миллион еуроға жіберуге дайын. Футболшының неміс клубымен келісімшарты 2030 жылға дейін жарамды және клуб басшылығы оны кем дегенде тағы бір маусым командада алып қалу ниетін білдірген.
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