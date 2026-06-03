Gabriel-дің жейделерінің сатылымы пенальтидегі қателіктен кейін 350 пайызға өсті
Arsenal қорғаушысы Gabriel Magalhaes Чемпиондар лигасының финалында PSG-ге қарсы ойында шешуші пенальтиді соға алмағанына қарамастан, жанкүйерлер тарапынан бұрын-соңды болмаған қолдауға ие болуда. Жеңілістен кейін бразилиялық футболшының есімі жазылған жейделердің сатылымы күтпеген жерден 350 пайызға өсіп кетті. The Athletic басылымының хабарлауынша, дәл осы қателіктен кейін Gabriel-дің есімі бар жейделер ең көп сатылатын өнімге айналды. Бұл туралы хабар береді.
Финалдық кездесуде 28 жастағы қорғаушы бесінші соққыны орындау үшін нүктеге жақындаған еді, алайда оның соққысы қақпа бағанасының үстінен өтіп кетті. Нәтижесінде Париж клубы қатарынан екінші рет Еуропаның ең беделді жүлдесін жеңіп алды. Соған қарамастан, Arsenal жанкүйерлері өз ойыншысын айыптаудың орнына, оған ынтымақтастық білдірді. Демалыс күндері Gabriel-дің жейделерінің сатылымы команданың басқа кез келген жұлдызынікінен екі есе көп болды.
Gabriel әлеуметтік желілер арқылы жанкүйерлерге үндеу жолдап, жеңілістен қатты қайғырып тұрғанын, бірақ 22 жылдық үзілістен кейін Англия Премьер-лигасының чемпиондығын жеңіп алған командасымен мақтанатынын білдірді. «Бұл өте ауыр, бірақ мен осы маусымда қол жеткізген жетістіктерімізбен мақтанамын. Бізді әр қадамда қолдаған керемет жанкүйерлерімізге рақмет», — деп жазды футболшы өз постында.
Бразилиялық қорғаушы ағымдағы маусымда Лондон клубының табыстарында негізгі іргетас қызметін атқарды. Ол барлық турнирлерде 51 ойында алаңға шығып, 4 гол соғуға қол жеткізді. Arsenal-мен 2029 жылға дейін келісімшарты бар Gabriel команда сапында барлығы 261 кездесу өткізген. Бір қателік оның клуб тарихындағы маңызды орнына көлеңке түсіре алмайтыны анық.
Енді Gabriel бар назарын Бразилия құрамасы сапындағы халықаралық борышына аударады. Ол әлем чемпионатына дайындалуда. Бразилиялықтар топтық кезеңде Марокко, Гаити және Шотландия құрамаларына қарсы сынға түседі. Оған дейін қорғаушы 7 маусымда Мысырға қарсы жолдастық кездесуде алаңға шығады деп күтілуде.
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