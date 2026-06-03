Real Madrid Trent Alexander-Arnold-qa básekeлес taptı
Real Madrid kelesi mausymda Trent Alexander-Arnold-pen básekeлес bolatın jańa oń qanattıq qorǵaýshını satıp alýdı maqsat etip otyr. Ispanııa giganty Inter qorǵaýshysy Denzel Dumfries-tiń kandıdatýrasyn qarastyrýda. Sondaı-aq, klýb Liverpool ortalyq qorǵaýshysy Ibrahima Konate-niń transferi boıynsha da kelissózderdi jedeldetken. Madrıdtikter eki transferdi de 2026 jylǵy Álem chempıonaty bastalǵanǵa deıin aıaqtaýdy josparlap otyr. Bul týraly Goal.com habarlaıdy.
Marca basylymynyń habarlaýynsha, Real Madrid Trent Alexander-Arnold-tyń debyýt mausymyndaǵy turaqsyz oıynynan keıin qorǵanys syzyǵyn kúsheıtý sharalaryn qoldanýda. Ótken mausymda 27 jastaǵy fýtbolshy oń qanatty Dani Carvajal-men bólisip alǵan edi, alaıda afsonalyq ıspanııalyqtyń kelisimsharty aıaqtalyp, komandadan ketken soń úlken bos oryn paıda boldy. Trent 30 oıynda alańǵa shyǵyp, 5 golǵa nátıjeli pas berdi, biraq bulshyq et jaraqattary oǵan kedergi keltirdi.
Jaǵdaıdy odan ári kúrdelendire túsken jaıt, Anglııa quramasynyń bas bapkeri Thomas Tuchel-diń kútpegen jerden Trent-ti Álem chempıonatynyń tiziminen shyǵaryp tastap, onyń ornyna Tino Livramento-ny tańdaýy boldy. Sol sebepti, "Koroldik klýb" senimdi balama nusqa retinde Denzel Dumfries-ti tańdady. Inter-men 2028 jylǵa deıin kelisimsharty bolǵanyna qaramastan, ıtalııalyq klýb 30 jastaǵy nıderlandııalyqty arzanyraq baǵaǵa jiberýge daıyn.
Sondaı-aq, Real Madrid ortalyq qorǵanysty kúsheıtý úshin Ibrahima Konate-niń transferine barlyq nazaryn aýdarǵan. Liverpool qorǵaýshysy kelisimshartyn uzartýdan bas tartqan, bul aqpan aıynan beri jalǵasyp kele jatqan kelissózderdi tezdetken. Qyzyqty tustyń biri, bul transferge Kylian Mbappe belsendi qatysýda. Frantsııa quramasynda júrgen shabýylshy óz otandasyn Ispanııaǵa kóshýge kóndirýge tyrysýda. Konate ázilmen: "Mbappe maǵan ár eki saǵat saıyn qońyraý shalýda", — dep atap ótti.
Bul transfer operasııalary prezıdenttik saılaýlardan keıin komandany basqarady dep kútilip otyrǵan Jose Mourinho tarapynan da maquldandy. Real Madrid basshylyǵy AQSh, Meksıka jáne Kanadada ótetin mýndıal bastalǵanǵa deıin eki fýtbolshymen de resmı kelisimshartqa qol qoıyp, jańa mausymǵa tolyq qalyptasqan qurammen kirgisi keledi.
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