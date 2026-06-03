Лионель Месси карьерасын қашан аяқтайды? Скалони жағдайды түсіндірді
Аргентина құрамасының бас бапкері Лионель Скалони аңызға айналған Лионель Мессидің карьерасын қашан аяқтайтынын тек өзі шешетінін мәлімдеді. 2026 жылғы әлем чемпионаты жақындаған сайын, бапкер сегіз дүркін «Алтын доп» иегерін әлемнің үздік футболшысы ретінде қалдырып отырған элиталық менталитеті туралы айтты. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
«Интер Майами» жұлдызы алтыншы әлем чемпионатына қатысуға дайындалуда. Лионель Скалони Diario Olé басылымына берген сұхбатында капитанның болашағына қатысты алаңдаушылықты жоққа шығарды. «Біз оның кім екенін жақсы білетіндіктен, ол қалағанша ойнай береді. Оның алтыншы рет мундиальға қатысуы біз үшін таңғаларлық жағдай емес», — деп атап өтті бапкер.
Бұрынғы «Барселона» жұлдызы соңғы жылдары төрт халықаралық турнирде жеңіске жеткеніне қарамастан, әлі де жеңіске деген құлшыныспен жанып тұр. Лионель Скалони дәл осы қасиет оны басқа кәсіби футболшылардан ерекшелейтінін айтты. Тіпті клуб деңгейіндегі ойындарда да шағын сәтсіздіктерге ашулануы оның тоқтап қалмайтынын дәлелдейді.
«Ол әлі де ең үздік, себебі ол әрқашан көбірек қалайды және мұны іс жүзінде дәлелдейді», — деп қосты Скалони. Бұл тынымсыз ұмтылыс «Интер Майами» шабуылшысына өткен жетістіктермен шектелмей, серіктестерін жаңа белестерге бастауға мүмкіндік береді.
Кеңейтілген форматтағы алдағы турнирде Мессидің физикалық жағдайын басқару мәселесіне тоқталған бапкер, әр шешім өзара сыйластық негізінде қабылданатынын жеткізді. Скалонидің сөзінше, Лионель Месси алаңда тіпті 100% дайын болмаса да, қарсыластар үшін үлкен қауіп төндіреді және командаға зор пайда әкеледі.
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