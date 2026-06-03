Рикарду: Криштиану Роналду әлі де гол соғу машинасы болып қала беруде
Португалия құрамасының бұрынғы қақпашысы және қазіргі бапкері Рикарду аңызға айналған шабуылшы Криштиану Роналду туралы ойларымен бөлісті. Оның айтуынша, 41 жастағы жұлдыз максималды жылдамдығынан сәл айырылғанымен, оның қауіптілік деңгейі мен гол сезіну қабілеті әлі де жоғары деңгейде сақталған. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Рикарду 2006 жылғы әлем чемпионатында Криштиану Роналдумен бірге ойнаған және қазір құрамада қақпашылар бапкері қызметін атқарады. Ол шабуылшының жастық шағындағы флангтік ойыншыдан орталық шабуылшыға айналғанын ерекше атап өтті. «Жылдамдық бұрынғыдай 200 км/сағ болмауы мүмкін, қазір 195 км/сағ шығар», — деп әзілдеді бапкер.
Бұрынғы қақпашының айтуынша, бес дүркін «Алтын доп» иегерінің құлшынысы мен еңбекқорлығы жиырма жыл бұрынғы деңгейінде сақталған. Оның физикалық, техникалық және психологиялық жағдайы Криштиану Роналдудың команда үшін ең үлкен қауіп көзі болып қалуын қамтамасыз етеді. Рикарду оны «қайталанбас тұлға» деп атады.
Қазір бапкерлер штабында жұмыс істейтін Рикарду бұрынғы серіктесімен қарым-қатынасының шынайы екенін айтты. Оның сөзінше, Криштиану Роналду жаттығу, демалу және тамақтану мәселелерінде басқаларға қарағанда анағұрлым талапшыл. Бұл оған ұзақ уақыт жоғары деңгейде қалуға көмектеседі.
Роберто Мартинестің басшылығымен Португалия құрамасы кезекті ірі турнирлерге дайындалуда. Криштиану Роналду әлі де өзінің басты арманы — әлем чемпионы атану жолында күресуде. Командалық топтық кезеңде Конго ДР, Өзбекстан және Колумбия сияқты қарсыластарға қарсы ойнауы күтілуде.
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