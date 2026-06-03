Морган Роджерстің Реал Мадрид немесе Барселонаға ауысуы күтілуде

·357·Спорт
Морган Роджерстің Реал Мадрид немесе Барселонаға ауысуы күтілуде

Астон Вилла жұлдызы Морган Роджерс Англия Премьер-лигасындағы жарқын ойындарымен Еуропа грандтарының назарын аударды. 23 жастағы шабуылдаушы жартылай қорғаушының трансферлік құны өсіп жатқан кезде, бұрынғы футболшы Энди Таунсенд оны Реал Мадрид немесе Барселона сияқты клубтарда ойнауға қабілетті деп санайды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Таунсендтің пікірінше, Роджерс өзінің физикалық күші мен әмбебаптығының арқасында әлемнің кез келген командасын күшейте алады. «Ол Барселона мен Реал Мадридті қоса алғанда, кез келген клубта ойнай алатын деңгейдегі футболшы. Оның мүмкіндіктері өте жоғары және мұндай қасиеттері бар ойыншылар сирек кездеседі», — деп атап өтті сарапшы.

Сонымен қатар, Астон Виллаға Арсенал шабуылшысы Габриэл Жезустың трансфері бойынша ескерту жасалды. Бразилиялық шабуылшы Манчестер Сити мен Арсенал сапында бес рет Англия Премьер-лигасының чемпионы атанғанымен, оның тұрақты жарақаттары Унаи Эмери командасы үшін үлкен қауіп төндіруі мүмкін екені айтылуда.

Морган Роджерстің болашағы Томас Тухель басқаратын Англия құрамасындағы өнеріне де байланысты болуы мүмкін. Егер ол халықаралық деңгейде өзін көрсете алса, оның бағасы күрт өседі. Бұл тек испандық грандтардың ғана емес, ПСЖ сияқты клубтардың да қызығушылығын арттыратыны сөзсіз.

Қазіргі уақытта Роджерске Арсенал да байыпты қызығушылық танытуда. Алайда Астон Вилла өзінің негізгі активін сақтап қалуға тырысады немесе оны тек өте үлкен қаражатқа ғана жіберуі мүмкін. Габриэл Жезус мәселесінде клуб басшылығы 20 миллион фунттық трансфердің тәуекелдерін мұқият ойластыруы қажет.

Астон ВиллаРеал МадридБарселонаАрсеналГабриэл Жезус
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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