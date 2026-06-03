Канадалық жанкүйерлер Өзбекстан құрамасының ойынын қалай бағалады?
Солтүстік Америка алаңдарында басталатын тарихи әлем чемпионаты қарсаңында құрама командалар соңғы дайындық матчтарын өткізуде. Осы қызу кезеңде Сречко Катанец басқаратын Өзбекстан ұлттық құрамасы болашақ ӘЧ қожайындарының бірі — Канада құрамасымен күш сынасты. Тартысты және жігерлі өткен жолдастық кездесуде өкілдеріміз 0:2 есебімен жеңілгенімен, алаңда көрсетілген мазмұнды футбол шетелдік сарапшылар мен жанкүйерлердің назарын аударды.
Кездесу алаң иелерінің жеңісімен аяқталғанымен, Канада футболына маманданған беделді басылымдар мен әлеуметтік желі қолданушылары отандастарымыздың әрекеті туралы өте жылы және жағымды пікірлер білдіруде.
«Есеп ойындағы нақты жағдайды көрсетпеді»
Канаданың танымал Sportsnet, Waking The Red және Canadian Soccer Daily сияқты спорттық порталдары мен Reddit платформасындағы футбол қауымдастықтарында бұл матч қызу талқыланды. Мұхит арғы жағындағы жанкүйерлердің пікірінше, алаңдағы тартыс таблодағы сандардан әлдеқайда өткір болды.
Жергілікті жанкүйерлер бірінші таймда Өзбекстан құрамасы Канада өкілдері үшін елеулі бас ауруы мен үлкен мәселелер тудыра алғанын ерекше атап өтті. Көпшіліктің айтуынша, 2:0 есебі кездесудің нақты көрінісіне онша сәйкес келмейді және ойын шын мәнінде алаң иелері үшін әлдеқайда қиын өтті.
Канада құрамасы тек екінші таймда қосалқы құрамнан шыққан жаңа күштер мен негізгі құрам ойыншыларының шеберлігінің арқасында ойында бетбұрыс жасап, басымдықты өз жағына аудара алғаны атап өтілді.
Элдор Шомуродовқа мадақ және әлем чемпионатынан үміт
Шетелдік жанкүйерлердің талқылау орталығында ұлттық құрамамыздың капитаны Элдор Шомуродов та болды. Тәжірибелі шабуылшымыз бұл кездесуде қарсылас қақпасын бағындыра алмаса да, оның тынымсыз әрекеті, күрескерлігі және прессингі Канада қорғаныс шебін үнемі қауіп пен қорқынышта ұстағаны ерекше қошеметтелді.
Шетелдік жанкүйерлердің қорытындысы: Мұхит арғы жағындағы футбол сүйер қауым Өзбекстан құрамасының қорғаныстағы тәртіпті, тығыз ойыны мен найзағайдай жылдам қарсы шабуылға шығу тактикасын жоғары бағалады. Тіпті кейбір жанкүйерлер болашақ Әлем чемпионатында Өзбекстанның кез келген гранд қарсылас үшін өте ыңғайсыз және тосынсыйларға толы командаға айналуы мүмкін деп болжауда.
Жеңіліске қарамастан, әлемдік футбол қоғамдастығында жағымды әсер қалдырған «ақ бөрілерге» болашақ ресми ӘЧ-2026 матчтарында зор жеңістер мен тарихи табыстар тілейміз! Құрамамыздың әлем чемпионатындағы жорығын Zamin-мен бірге тамашалаңыздар!
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