Рубен Диаш карьерасын «Реал» клубында жалғастыруға шешім қабылдады
Еуропа футболындағы трансфер жаңалықтары қыза түсуде. Англия мен Испания грандтары арасында кезекті сенсациялық жаңалық күтілуде. «Манчестер Сити» мен Португалия құрамасының шебер орталық қорғаушысы Рубен Диаш осы жазғы трансферлік терезеде клубын ауыстыруға жақын.
Испанияның беделді El Debate басылымының журналистері таратқан соңғы сенсациялық мәліметке сүйенсек, тәжірибелі қорғаушы Мадридтің «Реал» клубының ұсынысын қабылдап, карьерасын «Сантьяго Бернабеуде» жалғастыруға нақты шешім қабылдаған.
«Корольдік клубтың» ескі танысы және трансфер құны
Спорт баспасөзінде «Корольдік клубтың» бұл португалиялық қорғаушыға бейжай қарамайтыны және оны ұзақ уақыттан бері бақылап келе жатқаны туралы хабарлар бұрын да жиі жазылған еді. Енді бұл қызығушылық ресми сипат алу алдында тұр.
Қазіргі уақытта 29 жастағы Рубен Диаштың «Манчестер Ситимен» қолданыстағы еңбек шарты 2029 жылдың ортасына дейін есептелген. Футбол әлеміндегі беделді дереккөздер бұл қорғаушының трансферлік нарықтағы құнын 60 миллион еуро деп бағалауда. Мадридтіктер қорғанысты күшейту үшін осындай ірі сомадан бас тартуға дайын екені айтылуда.
АПЛ-дағы сенімді статистика және жанкүйерлер күткен сүйінші
Рубен Диаш аяқталған Англия Премьер-лигасы маусымында да Хосеп Гвардиола командасының негізгі тіректерінің бірі болды. Ол ішкі чемпионат аясында барлығы 26 кездесуде алаңға шығып, қарсыластар қақпасына 2 гол соғуға да үлгерді. Сондай-ақ, тартысты ойындарда өз атына 3 сары қағаз жаздырып алды.
Егер бұл трансфер сәтті аяқталса, «Реал Мадридтің» қорғаныс шебі әлемнің ең үздік қорғаушыларының бірімен нығая түседі. Бұл бүкіл әлемдегі, соның ішінде еліміздегі «мадридшілер» үшін нағыз мереке сыйы болары анық! Осы ауқымды трансфердің әр қадамын Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
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