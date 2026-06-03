Әлем чемпионаты қарсаңында жанкүйерлер күткен ең шулы жаңалықтар
Бүкіл әлемнің назары Солтүстік Американың жасыл алаңдарына ауған сәтте, асыға күтілген ӘЧ-2026 қарсаңында нағыз футбол мерекесінің лебі есіп тұр. Жарысқа қатысатын барлық 48 құраманың түпкілікті құрамдары ресми түрде бекітіліп, футбол қоғамдастығына бірқатар таңғажайып және сирек статистикалық деректерді ұсынды. 11 маусымнан 19 шілдеге дейін АҚШ, Канада және Мексика қабылдайтын бұл жаһандық турнир тарихта алғаш рет кеңейтілген құраммен өткізіледі және онда рекордтық деңгейдегі 1248 футболшы тіркелді. Бұл доп шеберлерінің 891-і үшін бұл мундиаль өміріндегі дебют болса, 357-сі бұрын да осы беделді сахнада доп тепкен.
Сонымен қатар, клубтар деңгейінде де трансфер нарығы қыза түсуде: «Манчестер Юнайтед» клубына қажет болмай қалған танымал шабуылшы Маркус Рэшфордтың айналасындағы оқиғалар футбол жанкүйерлерінің назарында тұр.
Аңыздардың алтыншы мундиальдағы тарихи жорығы
Болашақ әлем біріншілігі футбол тарихындағы ең ұлы рекордтардың біріне куә болады. Португалия құрамасының көшбасшысы Криштиану Роналду, Аргентина капитаны Лионель Месси және Мексика құрамасының қақпашысы Гильермо Очоа өз мансаптарындағы бірегей шыңды бағындырады. Олар футбол жылнамаларына алты Әлем чемпионатына қатысқан әлемдегі алғашқы футболшылар ретінде өз есімдерін алтын әріптермен жазып қалдырады.
Жарыс жас және тәжірибе жағынан да контрасттарға өте бай:
Есімі және құрама
Жасы / Бойы
Мәртебесі
Крейг Гордон (Шотландия)
43 жас
Турнирдің ең жасы үлкен футболшысы
Криштиану Роналду (Португалия)
41 жас
Ең жасы үлкен үш қатысушының бірі
Хильберто Мора (Мексика)
17 жас
Мундиальдің ең жас футболшысы
Флориан Вигеле (Австрия)
205 см
Ең бойы ұзын қатысушы
Сесар Янис (Панама)
160 см
Ең бойы аласа қатысушы
Қызықты факт: Әлем чемпионатындағы ең бойы ұзын және ең бойы аласа футболшылар арасындағы айырмашылық тұп-тура 45 сантиметрді құрайды! Жалпы тізімге енген ойыншылардың 22-сі 20 жастан кіші болса, 7 футболшы 40 жастық межеден асып үлгерген.
Маркус Рэшфорд үшін Еуропа грандтары арасындағы тартыс
Трансфер нарығындағы ең ыстық жаңалықтардың бірі ағылшын футболының жұлдызы Маркус Рэшфордқа қатысты болып тұр. Өткен жылдың жазынан бері «Манчестер Юнайтед» басшылығының сенімінен айырылған 28 жастағы шабуылшыға қазірдің өзінде Еуропаның бес жетекші клубы байыпты қызығушылық танытуда.
Өткен маусымды жалға алу негізінде Испанияның қазіргі чемпионы «Барселона» сапында өткізген Рэшфордты каталониялықтар 26 миллион фунт стерлинг евазына толық сатып алу құқығына ие. Бірақ бұл үшін «көк-қошқылдарда» 15 маусымға дейін уақыт бар және күн сайын бұл трансфердің жүзеге асу ықтималдығы азайып келеді. Себебі, «қызыл сойқандар» басшылығы «Барселонаға» ешқандай жеңілдік жасағысы келмейді және футболшының сәтті маусымынан кейін оны одан да тиімді бағамен сатуды көздеп отыр.
АПЛ және Бундеслига грандтары іске кірісті
Маркус Рэшфордқа тек Испаниядан ғана емес, сонымен қатар өз үйі — Англия Премьер-лигасынан да сатып алушылар кезекте тұр. Дәл қазір шабуылшыға АПЛ-дың кемінде үш танымал командасы: «Ньюкасл», «Астон Вилла» және «Тоттенхэм» клубтары байыпты қызығушылық танытуда.
Сонымен қатар, Германия Бундеслигасының гранды «Бавария» да ағылшын форвардын өз қатарына қосу мүмкіндіктерін белсенді түрде зерттеуде. Мюнхендіктер жақында Энтони Гордон үшін өткен трансферлік тартыста дәл «Барселонаға» мүмкіндікті жіберіп алған еді. Енді олар шабуыл шебіндегі бұл олқылықты дәл осы тәжірибелі Маркус Рэшфордтың көмегімен толтыруды мақсат етті.
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