Флорентино Перес сайлау кесірінен Моуринью трансферінде қомақты қаржы жоғалтады
Әлемдік футбол мен трансфер нарығында күтпеген әрі қызықты оқиғалар жалғасуда. Мадридтік «Реал» клубы өзінің бұрынғы бапкері, әйгілі және тәжірибелі португалиялық маман Жозе Моуриньоны қайтадан «Сантьяго Бернабеуге» қайтару ниетінде елеулі кедергіге тап болды. Енді «Корольдік клуб» бұл трансферді жүзеге асыру үшін бұрын жоспарланғаннан әлдеқайда көп, қолма-қол 15 миллион еуроға дейін қаражат жұмсауға мәжбүр.
Бұл туралы спорт әлеміндегі ең сенімді дереккөздердің бірі саналатын The Athletic басылымының журналистері хабарлады.
Мерзімі өтіп, күшін жойған тармақ
Белгілі болғандай, «Ерекше» лақап атымен танымал Моуриньоның Португалияның «Бенфика» клубымен жасасқан қолданыстағы еңбек шартында өте тиімді тармақ болған. Оған сәйкес, кез келген гранд клуб небәрі 6 миллион еуро көлемінде өтемақы төлеп, маманды өз қатарына қоса алатын еді.
Алайда бұл арнайы мүмкіндік маусым аяқталғаннан кейін тек 10 жұмыс күні ішінде ғана күшінде болды және ағымдағы жылдың 29 мамырында өз құндылығын толығымен жойды. Инсайдерлердің мәліметінше, «Реал Мадрид» Жозе Моуриньоның өзімен болашақ ынтымақтастық бойынша барлық шарттарды толық келісіп қойған болатын. Бірақ Мадрид командасындағы күтпеген саяси процестер мен ішкі басқару жүйесіндегі мәселелерге байланысты бұл жеңілдікті тармақты уақытында іске қосуға үлгермеді.
«Реалдағы» президенттік сайлау және жаңа үміткер
Мадридтік грандтың бұл тиімді мүмкіндікті пайдалана алмауының басты себебі клубтағы президенттік бәсеке болды. Мәселе мынада: «Реал Мадрид» клубында жаңа президенттік сайлау осы жылдың 7 маусымында өтеді.
Жанкүйерлер арасында үлкен қызығушылық тудырып отырған бұл сайлауға қазіргі табысты президент Флорентино Переспен қатар, үлкен мақсаттарды көздейтін 37 жастағы жас әрі амбициялы кәсіпкер Энрике Рикельме де қатысуда. Клубтағы осы билік үшін күрес пен ресми процестер Моуриньоның Мадридке арзан бағамен оралуына жол бермеді.
Дегенмен, «Реал Мадрид» жанкүйерлері үшін «Ерекше» (The Special One) лақапты бапкердің оралуы үлкен қуаныш пен жаңа жеңістердің негізі болатыны сөзсіз. Сайлау нәтижелері мен Жозе Моуриньоның Мадридтегі жаңа дәуірінің басталуына қатысты ең соңғы жаңалықтарды Zamin беттерінен бізбен бірге қадағалаңыз!
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