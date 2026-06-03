Goal маусымның үздік бапкерлерін жариялады

·55·Спорт
Goal маусымның үздік бапкерлерін жариялады

Еуропа алаңдарындағы кезекті шиеленісті әрі ұмытылмас футбол маусымы аяқталып, қорытындылау кезеңі басталды. Беделді әрі әлемге әйгілі Goal спорт порталы 2025/26 жылғы маусымның ең мықты әрі табысты бапкерлерінің рейтингін жасады. Футбол жанкүйерлері үшін нағыз сыйлық болған бұл тізімнің шыңын Францияның ПСЖ клубының тәлімгері, тәжірибелі испаниялық маман Луис Энрике иемденіп, маусымның үздік бапкері деп танылды.

Рейтингтің екінші орнын Лондонның «Арсенал» клубымен керемет нәтижелерге қол жеткізген Микель Артета иеленсе, үздік үштікті Мюнхеннің «Бавария» командасына жаңа леп берген Венсан Компани түйіндеді. Таңдаулы мамандар жинақталған бұл жаһандық тізімге барлығы 20 бапкер енді.

Топ-10: Маусымның ең мықты мамандары

Футбол әлеміндегі соңғы тактикалық революциялар мен нәтижелер негізінде жасақталған үздік ондық келесідей көрініске ие болды:

Орын

Бапкер

Клуб

1

Луис Энрике

ПСЖ (Франция)

2

Микель Артета

Арсенал (Англия)

3

Венсан Компани

Бавария (Германия)

4

Унаи Эмери

Астон Вилла (Англия)

5

Сеск Фабрегас

Комо (Италия)

6

Ханс-Дитер Флик

Барселона (Испания)

7

Кристиан Киву

Интер (Италия)

8

Андони Ираола

Борнмут (Англия)

9

Франческо Фарьоли

Порту (Португалия)

10

Пьер Саж

Ланс (Франция)

Тізімдегі күтпеген жағдай және Гвардиоланың орны

Бұл рейтингте жанкүйерлер мен сарапшыларды таңғалдырған ең қызықты әрі шулы тұстардың бірі — әлем футболының ең көп жүлдегер бапкерлерінің бірі, «Манчестер Сити» клубының бас бапкері Пеп Гвардиоланың үздік ондыққа кіре алмауы болды. Испаниялық данышпан осы маусым қорытындысы бойынша рейтингтің тек 11-сатысынан орын алды.

Goal порталының бұл шешімі әлеуметтік желілерде футбол сүйер қауым арасында үлкен пікірталас тудырды. Әсіресе, Сеск Фабрегас («Комо») пен Кристиан Киву («Интер») сияқты бапкерлердің үздік ондыққа енуі жаңа маусымда жас мамандардың рөлі артып келе жатқанын дәлелдейді.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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