«Реал Мадрид» президент сайлауы алдында ресми мәлімдеме жасады
Әлемдік футболдың ең қуатты грандтарының бірі саналатын мадридтік «Реал» клубының айналасындағы саяси жағдай ушығып барады. Клуб басшылығы үшін күресіп жатқан үміткерлердің бірі, танымал испаниялық кәсіпкер Энрике Рикельменің өткір әне шулы шығысынан кейін «Патшалық клуб» ресми түсініктеме беруге мәжбүр болды.
Мәселе мынада: миллиардер кәсіпкер сайлау процесінің әділ әрі ашық өтіп жатқанына үлкен күмән келтіріп, Мадридтегі бұл жүйені Венесуэладағы коммунистік диктатураға теңеп жіберген еді. Осындай ауыр айыптаудан соң «Реал Мадрид» басшылығы өз ресми сайты арқылы арнайы мәлімдеме жариялады.
Тізім мәселесі: Ешкімге жеңілдік берілген жоқ
Клуб таратқан ресми ақпаратта сайлау комиссиясы үміткерлердің ешқайсысына басымдық бермегені және ішкі ережелерді бұзбағаны айтылған.
«Сайлау комиссиясы осы жылдың 7 маусымына белгіленген сайлауға қатысып жатқан үміткерлердің ешқайсысына клуб мүшелерінің (сосиос) арнайы тізімін ұсынған жоқ», — делінген мәлімдемеде.
Сондай-ақ, мәлімдемеде екі үміткерге де сайлауалды үгіт-насихат материалдарын клуб мүшелеріне қалай және қандай тәртіппен жіберу керектігі жазбаша түрде толық түсіндірілгені атап өтілген. Қызығы сол, сыни пікір білдірген Энрике Рикельменің өзі де кандидатурасын ресми тіркеген күні осы ішкі ережелер мен талаптармен жеке танысып, қол қойған болатын.
Пошта арқылы дауыс беру: Ашықтыққа кепілдік беріледі
Мадридтік клуб қашықтан, яғни пошта арқылы жіберілетін дауыстардың қауіпсіздігі мен қолсұғылмастығы туралы жанкүйерлер мен үміткерлерді тыныштандыратын мәлімдеме жасады. Сайлауда заңбұзушылық болмауы үшін бақылаушыларға кең мүмкіндіктер жасалады.
Бақылау мүмкіндігі: Егер үміткерлер процестің әділдігіне күмән келтірсе, пошта арқылы келген бюллетеньдер сақталатын арнайы аумаққа өздерінің сенімді өкілдері мен бақылаушыларын тағайындай алады.
Ережелерді сақтау: Сайлау комиссиясы бүкіл процесс барысында клуб жарғысы мен қолданыстағы заңнама талаптарын қатаң сақтап отырғанын мәлімдеді және баршаны сайлау мәдениетін құрметтеуге шақырды.
Ең маңызды күн: Переске қарсы жас миллиардер
Еске сала кетейік, «Реал Мадридтің» алдағы жылдардағы тағдырын айқындайтын президент сайлауы осы жылдың 7 маусымы күні өтеді. Оған клубтың көпжылдық және аңызға айналған басшысы Флорентино Перес пен оған байыпты бәсеке ұсынып отырған жас кәсіпкер Энрике Рикельме қатысады. Осы қызу саяси тартыста кімнің жеңіске жететінін Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
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