Рубен Диаш Роналдудың футболдағы ең үлкен арманы туралы айтты
Әлемдік футбол қауымдастығы асыға күтіп отырған ӘЧ-2026 басталу қарсаңында құрамалар мен олардың көшбасшылары өз жоспарларымен бөлісуді жалғастыруда. Планетаның ең мықты қорғаушыларының бірі, «Манчестер Сити» және Португалия ұлттық құрамасының тірегі Рубен Диаш алдағы мундиаль алдында өз ойын білдірді. Талантты футболшы әлемдік футбол аңызы Криштиану Роналдудың көп жылғы арманы мен ең жоғары мақсатын жүзеге асыру бүкіл командаға қандай күш беретінін жасырмады.
Диаштың мойындауынша, Роналдудың чемпиондық тұғырға көтерілу жолында қызмет ету құраманың әрбір мүшесіне ерекше жауапкершілік пен зор ынта сыйлайды.
Командадағы ішкі атмосфера және артық қысымның болмауы
Португалиялық қорғаушы әлем біріншілігі алдында футболшылардың психологиялық тұрғыдан өте жоғары көңіл-күйде екенін және мақсатқа нық ұмтылып отырғанын атап өтті.
«Криштианудың осы турнирде жеңіске жетуіне көмектесу — баршамыз үшін қосымша және өте қуатты мотивация көзі. Біз бұл ұлы жеңісті тек оның ғана емес, өзіміздің, отбасымыздың және бүкіл Португалия халқының атынан шын жүректен қалаймыз. Мынаны ашық айта аламын: осы мақсатты көздеп жүріп, мен иығымда ешқандай артық психологиялық қысым немесе толқуды сезінбеймін», — деді Рубен Диаш.
Осы орайда атап өту керек, бүгінде 41 жасқа толған аңыз шабуылшы Криштиану Роналду үшін бұл ӘЧ-2026 жарысы оның бай карьерасындағы соңғы Әлем чемпионаты болуы әбден мүмкін. Сондықтан да португалдар осы мүмкіндікті барынша пайдаланып, капитандарына ұмытылмас сыйлық жасағысы келеді.
Португалияның ӘЧ-2026 топтық кезеңіндегі қарсыластары
Алдағы әлем біріншілігінің топтық кезеңі біз, өзбекстандық футбол жанкүйерлері үшін де тарихи және өте қызықты өтетіні сөзсіз. Себебі Португалия құрамасы тоқсан біздің өкілдерімізбен күш сынасады.
Топ қатысушылары
Аймақ
Ағымдағы жағдай
Португалия
Еуропа (УЕФА)
Фавориттердің бірі
Өзбекстан
Азия (АФК)
Тарихи дебютант және ұлттық мақтанышымыз
Колумбия
Оңтүстік Америка (КОНМЕБОЛ)
Қатерлі және қауіпті қарсылас
Конго ДР
Африка (КАФ)
Физикалық тұрғыдан мықты команда
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