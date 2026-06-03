Суперкомпьютер Өзбекстанның ӘЧ-2026-дағы мүмкіндіктерін жоғары бағалады
Бүкіл әлемнің назары жақындап келе жатқан 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына ауған тұста, танымал Opta Analyst порталының арнайы суперкомпьютері алдағы мундиальға қатысушылардың мүмкіндіктерін талдап шықты. Футбол және статистика жанкүйерлері үшін жарияланған бұл жаңа рейтинг біз, өзбекстандық жанкүйерлер үшін өте маңызды әрі қуанышты. Себебі электронды «болжаушы» ұлттық құрамамыздың мүмкіндіктеріне біршама оң баға берді.
Суперкомпьютер бас жүлдені жеңіп алу ықтималдығымызды қарапайым 0,1% деп есептегенімен, өкілдеріміздің алғашқы әрекетінде-ақ топтық кезеңнен кейінгі кезеңге (плей-оффқа) шығу мүмкіндігін тұтастай 42% деп бағалады. Бұл дебютант команда үшін өте жоғары және құрметке лайық көрсеткіш!
Тарихи дебют және Орталық Азия мақтанышы
Алдағы әлем чемпионаты еліміз спорт тарихына алтын әріппен жазылары сөзсіз. Өзбекстан ұлттық құрамасы өз тарихында алғаш рет планетаның ең беделді футбол мерекесінде алаңға шығады. Ең бастысы, отандастарымыз бұл жаһандық турнирге жолдама алған Орталық Азия аймағындағы алғашқы құрама ретінде тарих шежіресінен орын алды.
Мәліметтерге сәйкес, бұл мундиальда алғаш рет бақ сынайтын төрт бақытты дебютант ел бар:
Өзбекстан
Иордания
Кабо-Верде
Кюрасао
Opta-ның математикалық симуляциясы және біздің кезеңдік мүмкіндіктеріміз
Бұл сандар жай ғана аспаннан алынған жоқ. Футбол сарапшылары бұл болжамды дайындау үшін арнайы модель көмегімен турнирді дәл 10 000 рет компьютерлік симуляциядан өткізді. Мұнда командалардың халықаралық рейтингі, соңғы ойындардағы нәтижелері, құрамдардың күші және қарсыластардың әлеуеті толық ескерілді.
Математикалық модельге сәйкес, «Ақ бөрілердің» кезеңдік көрсеткіштері төмендегідей болды:
Топтан шығу: ~42%
Ширек финал (1/4): 3,78%
Жартылай финал (1/2): 1,16%
Финалға жету: 0,32%
Чемпиондық (Алтын): 0,07%
Сарапшылар пікірі: Тіпті минималды пайыздар да құрамамыздың мүмкіндігі жоқ дегенді білдірмейді. Футболда әр секунд сайын ғажайыптар болуы мүмкін және 42 пайыздық мүмкіндік өкілдеріміздің топта мықты бәсеке ұсына алатынын дәлелдейді.
Мундиаль фавориттері кімдер?
Суперкомпьютер есептеулеріне сәйкес, турнирдің басты фавориті ретінде қазіргі Еуропа чемпионы — Испания құрамасы көрсетілуде. Олар 16,1% көрсеткішпен тізім басында тұр.
Үздік ондық және олардың чемпиондық мүмкіндіктері:
Орын
Құрама
Чемпиондық мүмкіндігі
1
Испания
16,1%
2
Франция
13,0%
3
Англия
11,2%
4
Аргентина (Қазіргі ӘЧ жеңімпазы)
10,4%
Үздік ондыққа сондай-ақ Криштиану Роналду бастаған Португалия, пентакампеондар Бразилия, сонымен қатар Германия, Нидерланд, Норвегия және Бельгия құрамалары енді.
Біз өз жігіттерімізге сенеміз! Тарихи жарыста ұлттық құрамамызға зор жеңістер тілей отырып, ӘЧ-2026 күнделігін және ең қызықты жаңалықтарды Zamin беттерінен оқыңыздар!
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