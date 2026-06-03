Суперкомпьютер Өзбекстанның ӘЧ-2026-дағы мүмкіндіктерін жоғары бағалады

·163·Спорт
Суперкомпьютер Өзбекстанның ӘЧ-2026-дағы мүмкіндіктерін жоғары бағалады

Бүкіл әлемнің назары жақындап келе жатқан 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына ауған тұста, танымал Opta Analyst порталының арнайы суперкомпьютері алдағы мундиальға қатысушылардың мүмкіндіктерін талдап шықты. Футбол және статистика жанкүйерлері үшін жарияланған бұл жаңа рейтинг біз, өзбекстандық жанкүйерлер үшін өте маңызды әрі қуанышты. Себебі электронды «болжаушы» ұлттық құрамамыздың мүмкіндіктеріне біршама оң баға берді.

Суперкомпьютер бас жүлдені жеңіп алу ықтималдығымызды қарапайым 0,1% деп есептегенімен, өкілдеріміздің алғашқы әрекетінде-ақ топтық кезеңнен кейінгі кезеңге (плей-оффқа) шығу мүмкіндігін тұтастай 42% деп бағалады. Бұл дебютант команда үшін өте жоғары және құрметке лайық көрсеткіш!

Тарихи дебют және Орталық Азия мақтанышы

Алдағы әлем чемпионаты еліміз спорт тарихына алтын әріппен жазылары сөзсіз. Өзбекстан ұлттық құрамасы өз тарихында алғаш рет планетаның ең беделді футбол мерекесінде алаңға шығады. Ең бастысы, отандастарымыз бұл жаһандық турнирге жолдама алған Орталық Азия аймағындағы алғашқы құрама ретінде тарих шежіресінен орын алды.

Мәліметтерге сәйкес, бұл мундиальда алғаш рет бақ сынайтын төрт бақытты дебютант ел бар:

  1. Өзбекстан

  2. Иордания

  3. Кабо-Верде

  4. Кюрасао

Opta-ның математикалық симуляциясы және біздің кезеңдік мүмкіндіктеріміз

Бұл сандар жай ғана аспаннан алынған жоқ. Футбол сарапшылары бұл болжамды дайындау үшін арнайы модель көмегімен турнирді дәл 10 000 рет компьютерлік симуляциядан өткізді. Мұнда командалардың халықаралық рейтингі, соңғы ойындардағы нәтижелері, құрамдардың күші және қарсыластардың әлеуеті толық ескерілді.

Математикалық модельге сәйкес, «Ақ бөрілердің» кезеңдік көрсеткіштері төмендегідей болды:

Топтан шығу: ~42%
Ширек финал (1/4): 3,78%
Жартылай финал (1/2): 1,16%
Финалға жету: 0,32%
Чемпиондық (Алтын): 0,07%

Сарапшылар пікірі: Тіпті минималды пайыздар да құрамамыздың мүмкіндігі жоқ дегенді білдірмейді. Футболда әр секунд сайын ғажайыптар болуы мүмкін және 42 пайыздық мүмкіндік өкілдеріміздің топта мықты бәсеке ұсына алатынын дәлелдейді.

Мундиаль фавориттері кімдер?

Суперкомпьютер есептеулеріне сәйкес, турнирдің басты фавориті ретінде қазіргі Еуропа чемпионы — Испания құрамасы көрсетілуде. Олар 16,1% көрсеткішпен тізім басында тұр.

Үздік ондық және олардың чемпиондық мүмкіндіктері:

Орын

Құрама

Чемпиондық мүмкіндігі

1

Испания

16,1%

2

Франция

13,0%

3

Англия

11,2%

4

Аргентина (Қазіргі ӘЧ жеңімпазы)

10,4%

Үздік ондыққа сондай-ақ Криштиану Роналду бастаған Португалия, пентакампеондар Бразилия, сонымен қатар Германия, Нидерланд, Норвегия және Бельгия құрамалары енді.

Біз өз жігіттерімізге сенеміз! Тарихи жарыста ұлттық құрамамызға зор жеңістер тілей отырып, ӘЧ-2026 күнделігін және ең қызықты жаңалықтарды Zamin беттерінен оқыңыздар!

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi