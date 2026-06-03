Фабрицио Романо «Реалдың» жаңа трансферлері туралы инсайд жариялады

·315·Спорт
Фабрицио Романо «Реалдың» жаңа трансферлері туралы инсайд жариялады

Жазғы трансферлік терезе ашылысымен әлемдік футболда үлкен өзгерістер басталды. Еуропаның ең беделді инсайдері және трансферлік нарықтың ең сенімді сарапшысы саналатын Фабрицио Романо мадридтік «Реал» жанкүйерлеріне қызықты жаңалықтарды жеткізді. Оның айтуынша, «корольдік клуб» биылғы трансферлік нарықта өте белсенді және агрессивті саясат жүргізуді жоспарлап отыр және алғашқы ірі мәмілелерді аяқтап үлгерді.

Инсайдердің атап өтуінше, мадридтік гранд команданың қорғаныс шебін түбегейлі жаңартып, күшейтуді мақсат еткен.

Қорғаныс шебіне жаңа жұлдыздардың келуі күтілуде

«Сары-ақтар» басшылығы Италияның «Интер» клубы және Нидерланд құрамасының оң қанат қорғаушысы Дензел Дюмфриспен трансфер бойынша толық келісімге келді. Бұл трансфер мадридтік клуб үшін тиімді болады деп күтілуде:

  • Трансфер құны: 20 миллион еуро.

  • Мәміленің себебі: Бұл сома ойыншының Милан клубымен жасасқан қолданыстағы келісімшартында өтемақы (клаусула) ретінде белгіленген болатын және «Реал» бұл тармақты тиімді пайдаланды.

Сонымен қатар, Англияның «Ливерпуль» клубымен келісімшарты аяқталған соң команданы тастап кеткен француздық ірі орталық қорғаушы Ибраима Конате де жақын арада Мадридке ауысуы мүмкін. Футболшы еркін агент мәртебесінде болғандықтан, «Реалға» мүлдем тегін қосылады.

«Реалдың» жазғы жоспарлары және Моуринью әсері

Фабрицио Романо ерекше атап өткендей, Дюмфрис пен Конатеге қатысты бұл трансферлер «Реал Мадридтің» трансферлік нарықтағы үлкен қадамдарының бастамасы ғана. Президент Флорентино Перес осы жазғы терезеде тағы да бірқатар шулы мәмілелерді жүзеге асыруды көздеп отыр.

Қызықты ақпарат: Бұрын Еуропа спорт баспасөзінде «Реал Мадридтің» бұрынғы тәлімгері, аңызға айналған және мінезді бапкер Жозе Моуриньюдың қайтадан «Сантьяго Бернабеуге» оралып, команданы басқаруы мүмкін екендігі туралы хабарламалар кеңінен тараған болатын. Жаңа ойыншылардың келуі осы жоспарлармен де байланысты болуы мүмкін.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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