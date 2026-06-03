Лионель Месси MLS-тің ең қымбат футболшылары рейтингінде көш бастады
Солтүстік Америка құрлығындағы ең беделді футбол жарысы саналатын MLS (Негізгі футбол лигасы) төңірегіндегі қызығушылық күн санап артып келеді. Футбол әлеміндегі беделді Transfermarkt порталы мұхит арғы лигасында доп тебетін ең қымбат ойыншылардың жаңартылған тізімін көпшілік назарына ұсынды. Бұл рейтинг тек баға балансын ғана емес, сонымен қатар MLS-тегі жұлдыздар бәсекесінің жаңа деңгейге шыққанын да көрсетеді.
Баға кестесінің ең жоғарғы сатысын қазіргі уақытта екі талантты футболшы бөлісіп тұр.
Ең қымбат көшбасшылар кімдер?
Портал сарапшыларының қорытындысы бойынша, қазіргі уақытта лиганың трансферлік құны ең жоғары ойыншылары мыналар:
Джош Сарджент («Торонто») — 16 миллион еуро
Эвандер («Цинциннати») — 16 миллион еуро
Екі футболшы да тұрақты ойындарының арқасында өз құнын сақтап қалып, MLS-тің ең қымбат жұлдыздары ретінде танылды.
Аңызға айналған Лионель Месси және үздік үштік бәсекесі
Рейтингтің келесі сатысында әлем футболының тірі аңызы, «Интер Майами» клубының көшбасшысы әрі капитаны Лионель Месси орын алды. Карьерасында рекордтық деңгейде сегіз рет «Алтын доп» иегері атанған аргентиналық сиқыршының трансферлік құны қазіргі уақытта 15 миллион еуроны құрайды.
Қызығы сол, тағы екі танымал және тәжірибелі футболшының нарықтық құны да дәл Мессимен бірдей көрсеткіште бағаланды:
Футболшының аты
Клубы
Трансферлік құны
Лионель Месси
«Интер Майами»
15 млн €
Андерс Дрейер
«Сан-Диего»
15 млн €
Сон Хын Мин
«Лос-Анджелес»
15 млн €
Кореялық жұлдыз Сон Хын Мин мен даниялық Дрейердің MLS-ке ауысуы лиганың беделін одан әрі арттырғаны анық.
«Интер Майамидің» жеңісті жорығы
Еске сала кетейік, Лионель Месси 2023 жылдың жазынан бері Флорида штатының намысын қорғайтын «Интер Майами» сапында доп теуіп келеді. Оның келуі клуб тарихын түбегейлі өзгертті.
Маңызды факт: Мессидің керемет ойыны мен көшбасшылық қабілетінің арқасында «Интер Майами» өткен маусымда өз тарихында алғаш рет MLS чемпиондық кубогын жеңіп алып, нағыз сенсация жасаған еді.
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