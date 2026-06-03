Стивен Джеррард мысалында: Деклан Райс неге әлі «Алтын допқа» дайын емес?
«Ливерпуль» аңызы Робби Фаулер «Арсенал» жартылай қорғаушысы Деклан Райстың неге әлемнің үздік футболшысы атағына басты үміткерлер қатарына кірмейтінін түсіндірді. Фаулердің пікірінше, 27 жастағы футболшы жаһандық элитаға қосылу үшін ойынын одан әрі жоғары деңгейге көтеруі керек. Қазіргі уақытта ол Микель Артета командасының маңызды бөлігіне айналғанымен, әлі де дамуы тиіс тұстары бар. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Деклан Райс «Арсенал» сапына 105 миллион фунт стерлингке ауысқан соң, команданың Англия Премьер-лигасы чемпиондығын жеңіп алуында үлкен рөл атқарды. Лондондықтар 22 жылдық үзілістен кейін чемпиондыққа жеткенде, алаң ортасындағы негізгі күш дәл Райс болды. Көптеген сарапшылар оның 2026 жылғы «Алтын доп» үшін күресу мүмкіндігін жоғары бағалауда.
Англия құрамасымен алдағы Әлем чемпионатына қатысатын Райс үшін бұл турнир шешуші маңызға ие болуы мүмкін. Егер ол «Үш арыстанмен» әлем тәжін жеңіп алса, бұл оның беделді жеке жүлделерге ие болу мүмкіндігін күрт арттырады. Алайда Чемпиондар лигасы финалындағы сәтсіздік оның рейтингіне аздап әсер етті.
Деклан Райсты бұрынғы капитан Стивен Джеррардпен салыстырған Робби Фаулер былай деді: «Маған Райс ұнайды, ол «Арсеналға» өткен соң кемелдене түсті. Бірақ шындығын айтсам, ол әлі Стивен Джеррард деңгейіне жеткен жоқ. Бұл менің «Ливерпульге» деген махаббатымнан емес, нақты жағдай. Тіпті Стивен Джеррард та мансабы барысында «Алтын допты» жеңіп алмағанын ұмытпау керек».
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