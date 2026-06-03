Стивен Джеррард мысалында: Деклан Райс неге әлі «Алтын допқа» дайын емес?

·45·Спорт
Стивен Джеррард мысалында: Деклан Райс неге әлі «Алтын допқа» дайын емес?

«Ливерпуль» аңызы Робби Фаулер «Арсенал» жартылай қорғаушысы Деклан Райстың неге әлемнің үздік футболшысы атағына басты үміткерлер қатарына кірмейтінін түсіндірді. Фаулердің пікірінше, 27 жастағы футболшы жаһандық элитаға қосылу үшін ойынын одан әрі жоғары деңгейге көтеруі керек. Қазіргі уақытта ол Микель Артета командасының маңызды бөлігіне айналғанымен, әлі де дамуы тиіс тұстары бар. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

Деклан Райс «Арсенал» сапына 105 миллион фунт стерлингке ауысқан соң, команданың Англия Премьер-лигасы чемпиондығын жеңіп алуында үлкен рөл атқарды. Лондондықтар 22 жылдық үзілістен кейін чемпиондыққа жеткенде, алаң ортасындағы негізгі күш дәл Райс болды. Көптеген сарапшылар оның 2026 жылғы «Алтын доп» үшін күресу мүмкіндігін жоғары бағалауда.

Англия құрамасымен алдағы Әлем чемпионатына қатысатын Райс үшін бұл турнир шешуші маңызға ие болуы мүмкін. Егер ол «Үш арыстанмен» әлем тәжін жеңіп алса, бұл оның беделді жеке жүлделерге ие болу мүмкіндігін күрт арттырады. Алайда Чемпиондар лигасы финалындағы сәтсіздік оның рейтингіне аздап әсер етті.

Деклан Райсты бұрынғы капитан Стивен Джеррардпен салыстырған Робби Фаулер былай деді: «Маған Райс ұнайды, ол «Арсеналға» өткен соң кемелдене түсті. Бірақ шындығын айтсам, ол әлі Стивен Джеррард деңгейіне жеткен жоқ. Бұл менің «Ливерпульге» деген махаббатымнан емес, нақты жағдай. Тіпті Стивен Джеррард та мансабы барысында «Алтын допты» жеңіп алмағанын ұмытпау керек».

АрсеналДеклан РайсСтивен ДжеррардАлтын допАнглия Премьер-лигасы
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi