«Реал Мадридтің» жас жұлдызы Сесар Паласиос Италия клубына ауысуы мүмкін

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«Реал Мадридтің» жас жұлдызы Сесар Паласиос Италия клубына ауысуы мүмкін

Еуропа футболында жазғы трансферлік терезе ашылған сайын, талантты жас футболшылардың маңайындағы шу жаңа деңгейге көтерілуде. Мадридтік «Реал» жүйесіндегі ең жарқын және үмітті өкілдердің бірі — шабуылдаушы жартылай қорғаушы Сесар Паласиос жақын арада карьерасын Италияның әйгілі А сериясында жалғастыруы мүмкін.

Бұл туралы Апеннин түбегінің ең беделді және сенімді спорт инсайдерлерінің бірі саналатын журналист Джанлука Ди Марцио өз парақшаларында хабарлады.

А сериясы грандтары арасындағы байыпты бәсеке

Мәліметтерге сүйенсек, қазір 21 жасқа толған талантты футболшыны өз қатарына қосу үшін Италияның екі амбициялы командасы — Сеск Фабрегас басқаратын «Комо» және тәжірибелі «Удинезе» клубтары өзара күресті қыздыруда.

Инсайдердің ерекше атап өтуінше, бұл трансферлік келісімшартқа Мадрид клубы басшылығы тарапынан маңызды тармақтың енгізілуі күтілуде:

Арнайы шарт: «Реал Мадрид» футболшыны итальяндықтарға сату кезінде, оны болашақта белгілі бір сомаға қайта сатып алу құқығын (buy-back) өзінде сақтап қалады. Еске сала кетейік, «корольдік клуб» дәл осындай сәтті әдісті бұрын команданы тастап кеткен басқа бір талант — Николас Пастың трансферінде де қолданған еді.

Паласиостың «Кастильядағы» керемет статистикасы

Сесар Паласиос өзінің нәтижелі ойынымен қазірдің өзінде көптеген скауттардың назарын аударып үлгерді. Ол «сарғыштардың» негізгі (бірінші) командасы сапында барлығы 7 кездесуде алаңға шықты.

Оның Мадридтің екінші командасы — «Кастилья» сапындағы өткен маусымдағы көрсеткіштері шынымен де мақтауға лайық:

Жарыс / Команда

Ойындар саны

Соғылған голдар

Нәтижелі пас (ассист)

«Кастилья» (2025/26)

36

16

5

Мұндай жоғары тиімділік жас жартылай қорғаушының трансферлік нарықтағы бағасын да өсірді. Беделді Transfermarkt порталы қазіргі уақытта футболшының нақты трансферлік құнын 6 миллион еуроға бағалауда. Алайда оның әлеуеті бұдан әлдеқайда жоғары екені футбол қоғамшылығына жақсы мәлім.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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