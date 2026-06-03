Андони Ираола «Ливерпуль» клубымен екі жылдық келісімшартқа қол қояды

·39·Спорт
Андони Ираола «Ливерпуль» клубымен екі жылдық келісімшартқа қол қояды

Мерсисайдта жаңа дәуір мен үлкен өзгерістер желі соғуда! Англия футболы мен әлемдік спорттың ең танымал инсайдері Фабрицио Романо әлеуметтік желідегі ресми парақшалары арқылы «қызылдар» жанкүйерлеріне нағыз сенсациялық жаңалықты жариялады. Оның мәліметінше, соңғы уақытта тактикалық қадамдарымен бәрін таңғалдырып жүрген танымал испан маманы Андони Ираола жақын арада «Ливерпуль» клубының бас бапкері атанады.

Дереккөздің хабарлауынша, тараптар арасындағы келіссөздер сәтті аяқталып, жаңа мәміле 2028 жылдың маусым айына дейін күшінде болады.

Ираоланың ерекше шарты және трансферлік жоспарлары

Ең қызығы сол, клуб басшылығымен келіссөздер барысында дәл осы екі жылдық қысқа мерзімді келісімшартқа қол қоюды Ираоланың өзі талап еткен. Тәжірибелі маман бұрынғы командасы «Борнмуттағы» сәтті қызметі кезінде де ұзақ мерзімді емес, осындай қысқа әрі нақты міндеттерге бағытталған келісімшарттар аясында жұмыс істеуді жөн көрген болатын.

Ресми таныстыру рәсімі әлі өткізілмесе де, испан данышпаны «Ливерпуль» сапында жұмысын бастап кетті:

  • Жазғы трансферлер: Ираола клубтың жаңа маусымға арналған трансферлік стратегиясын құруға белсене қатысуда.

  • Құрамды жасақтау: Ол команданың жазғы жоспарлары мен жаңа ойыншылар тізімін басшылықпен бірлесіп қарастыруда.

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Айта кету керек, Андони Ираола соңғы маусымдарда АПЛ өкілі «Борнмут» клубында көрсеткен керемет нәтижелері мен шабуылдаушы, тартымды ойын стилі арқылы бүкіл Англия футбол қоғамдастығының назары мен шексіз құрметіне бөленіп үлгерген еді. Енді ол өз шеберлігін гранд клуб сапында сынап көреді.

Жанкүйерлер пікірі: Ираоланың «Ливерпуль» тізгініне келуі Премьер-лигадағы чемпиондық бәсекені одан әрі шиеленістіріп, қызықты ете түсетіні сөзсіз. Команда жанкүйерлері бұл тағайындауға өте риза.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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