Ламин Ямаль жарақатына байланысты Әлем чемпионатын өткізіп алуы мүмкін
2026 жылғы Әлем чемпионаты Ламин Ямаль үшін өз буынының ең ұлы жұлдызына айналу жолындағы келесі маңызды қадам болуы күтілген еді. Алайда, күтпеген жарақат турнирді оның ең жарқын есімдерінің бірінен айыру қаупін тудырып отыр. Еуро-2024 жарысында баршаны таңғалдырған испаниялық вундеркинд, араға екі жыл салып, 18 жасында қайтадан назар орталығында болуға дайын еді. Бірақ енді жағдай күту ойынына айналуы мүмкін. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Ламин Ямаль «Барселона» сапында кезекті Ла Лига чемпиондығын жеңіп алу қарсаңында тізесінен ауыр жарақат алды. Бастапқыда қарапайым болып көрінген жағдай шын мәнінде әлдеқайда қауіпті болып шықты және оның Әлем чемпионатына қатысуын сұрақ астына қойды. Луис де ла Фуэнте оны Испания құрамасының 26 адамдық түпкілікті құрамына қосқаны жанкүйерлерге сәл жұбаныш бергенімен, оның алаңдағы ықпалы әлі де белгісіз күйінде қалуда.
Жағдай 22 сәуірде «Сельта Вигоға» қарсы ойында болды. Ламин Ямаль пенальтиден жеңіс голын соққаннан бірнеше секунд өткен соң, қосалқы орындықты нұсқап, алаңға құлады. Содан бері ол алаңға шыққан жоқ. Хабарларға қарағанда, «Барселона» басшылығы оның сол аяғындағы бұлшықет жыртылуынан алаңдаулы. Мұндай жарақаттан қалпына келу үшін кемінде сегіз апта уақыт қажет және одан кейін де футболшының спорттық формасына оралуына кепілдік жоқ.
Дегенмен, клуб басшылығы мен бас бапкер Ханси Флик вундеркиндтің Әлем чемпионатына дайын болатынын мәлімдеуде. Клуб мәлімдемесінде былай делінген: «Тексерулер Ламин Ямальдың сол аяғында жарақат бар екенін растады. Футболшы консервативті емдеу жоспарын ұстанады. Ол маусымның қалған бөлігін өткізіп алады, бірақ Әлем чемпионатына қатысады деп күтілуде». Бұл жас талант үшін жарақаттарға байланысты маусымдағы кезекті ауыр соққы болды.
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