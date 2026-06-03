Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедке ауыса ма? Луи Сааның пікірі
Роберт Левандовскидің «Барселонамен» келісімшарты аяқталып, еркін агентке айналуы қарсаңында Луи Саа GOAL басылымына берген сұхбатында поляк шабуылшысының «Манчестер Юнайтед» үшін пайдалы бола алатынын айтты. Француз футболшысының пікірінше, Левандовски «Олд Траффордта» Златан Ибрагимович сияқты үлкен әсер ете алады, бірақ қазір Англия Премьер-лигасының алыбы үшін Килиан Мбаппе стиліндегі шабуылшы маңыздырақ. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
«Манчестер Юнайтед» соңғы трансферлік терезелерде шабуыл шебіне қомақты қаржы құйғанымен, күткен нәтижеге жету қиынға соқты. Дегенмен, 2025 жылдың жазында дұрыс қадамдар жасалды. Майкл Карриктің басқаруымен Матеус Кунья мен Брайан Мбеумо командада сәтті дебют жасап, ұжымды Чемпиондар лигасының жолдамасына қарай бастады. «РБ Лейпцигтен» 74 миллион фунтқа келген Бенджамин Шешко да 2026 жылы өз тиімділігін көрсетіп, маңызды голдар соқты.
22 жастағы словениялық шабуылшыдан үміт зор, алайда команда Еуропаның элиталық турнирлеріне оралып жатқан кезде бәсекелестікті күшейту қажет. Чемпиондар лигасында 109 гол соққан Левандовски, әсіресе еркін агент ретінде келу мүмкіндігін ескерсек, Каррик үшін ақылды таңдау болуы мүмкін. Саа бұл туралы былай дейді: «Мен бұл нұсқаны қарастырар едім. Оның Чемпиондар лигасында орасан зор тәжірибесі бар және командаға міндетті түрде көмектеседі».
Сөзін жалғастырған Саа Левандовскидің жасына (37 жас) да тоқталды: «Ол лигада Шешкомен серіктестіктен ләззат алып, жауапкершілікті бөліседі. Ол көшбасшылық пен жоғары стандарттарды алып келеді. Неге болмасқа? Бірақ оның жасын да ескеру керек. Ол маусымда 15-20 гол соғатыны сөзсіз, дегенмен болашақты оның айналасында құру мәселесі ойлантып тастайды».
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