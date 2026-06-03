Реал Мадрид күтпеген трансферлер қарсаңында: командаға екі жұлдыз келеді

·145·Спорт
Реал Мадрид күтпеген трансферлер қарсаңында: командаға екі жұлдыз келеді

Президент сайлауының аяқталуы қарсаңында «Реал Мадрид» келесі маусымға құрамды күшейту жұмыстарын бастап кетті. Егер Флорентино Перес 7 маусымда өтетін сайлауда жеңіске жетсе, клубтың екі жаңа футболшыны ресми түрде жариялауы күтілуде. Хабарларға сүйенсек, «Ливерпульдің» орталық қорғаушысы Ибраима Конате еркін агент мәртебесінде мадридтік клубпен төрт жылдық келісімшарт бойынша уағдаластыққа келген. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Сонымен қатар, танымал инсайдер Фабрицио Романо «Реал Мадридтің» «Интер» қорғаушысы Дензел Дюмфристің трансферін де шешкенін мәлімдеді. Мадридтіктер нидерландтық футболшының келісімшартындағы 20 миллион еуролық өтемақыны белсендіруге шешім қабылдады. Дюмфрис «Интер» сапында оң қапталда өзінің ең үздік маусымдарының бірін өткізіп, Чемпиондар лигасының жартылай финалында «Барселона» қақпасына гол соғып, командасының финалға шығуына зор үлес қосты.

Дензел Дюмфрис өткен маусымда жарақаттарына қарамастан, 47 ойында 11 гол соғып, 6 нәтижелі пас берді. Оның нәтижелілігі «Реал Мадрид» скауттарының назарын аударды. «Интер» оның орнына «Аталанта» мүшесі Марко Палестраның кандидатурасын қарастыруда, алайда бұл трансфер миландық клубқа кемінде 50 миллион еуроға түсуі мүмкін.

Реал МадридТрансферлерИбраима КонатеДензел ДюмфрисФутбол
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Гарри Кейн Лондондағы мадам Тюссо мұражайында өз мүсініне ие болдыБүгін, 11:55«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi