Португалия Криштиану Роналду үшін әлем чемпионатында жеңіске жетуді көздейді
Португалия құрамасының бұрынғы директоры Карлуш Годинью аңызға айналған шабуылшы Криштиану Роналдудың халықаралық мансабын Әлем кубогымен аяқтағысы келетінін мәлімдеді. «Ән-Насыр» жұлдызы 2026 жылғы турнир кезінде 41 жаста болатынын ескерсек, бұл оның мансабындағы соңғы ірі мүмкіндік болуы күтілуде. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Годинью Lusa басылымына берген сұхбатында Роналдудың ұзақ уақыт жоғары деңгейде доп теуіп жүргенін мойындады, бірақ адам ағзасының мәңгілік емес екенін атап өтті. Оның сөзінше, бүкіл команда Криштианудың мансабын ең жоғары шыңда — өзі әлі қол жеткізбеген жалғыз ірі жүлдемен аяқтауын армандайды.
Сонымен қатар, бұрынғы маман АҚШ, Канада және Мексика қабылдайтын 2026 жылғы мундиаль еуропалық құрамалар үшін оңай болмайтынын ескертті. Ұзақ ұшулар, климаттың өзгеруі және ойыншылардың ауыр маусымнан кейінгі шаршауы Португалия құрамасы үшін елеулі кедергі болуы мүмкін.
Годинью Роналдудың 2003 жылғы дебютін де еске алды. Сол кезде 18 жастағы жігіт Луиш Фигу мен Руй Кошта сияқты аңыздардың ортасына түсіп, олардан жеңімпаздық менталитетті үйренген еді. Бүгінде сол жас жігіт алтыншы рет әлем чемпионатына баруға және өз тарихын алтын әріппен жазуға дайындалуда.
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