Барселона Жоау Канселу трансфері бойынша Әл-Хилалмен келісімге жақын

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Барселона Жоау Канселу трансфері бойынша Әл-Хилалмен келісімге жақын

Барселона Жоау Канселудың трансферін толық жүзеге асыру жолында маңызды қадам жасады. Әл-Хилал клубы португалиялық қорғаушы үшін белгіленген қаржылық талаптарын төмендетуге шешім қабылдады. Каталониядағы сәтті жалға алу мерзімінен кейін футболшы Сауд Арабиясына қайту ниеті жоқ екенін ашық мәлімдеді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Mundo Deportivo басылымының хабарлауынша, бұрын Әл-Хилал қорғаушы үшін 15 миллион еуро талап етіп отырған еді, алайда супер-агент Жорже Мендеш басқарған келіссөздерден кейін бұл бағаның төмендеуі күтілуде. 32 жастағы қорғаушы Барселона құрамында маңызды ойыншыға айналды және Ханси Флик басшылығымен карьерасын жалғастырғысы келеді.

Трансфердің негізгі себептерінің бірі — Канселу мен Әл-Хилал басшылығы арасындағы суық қарым-қатынас. Футболшы клубтың оны алдағанын және тіркеу мәселесінде уәдесінде тұрмағанын атап өтті. Сондай-ақ, оның бапкер Симоне Индзагимен қарым-қатынасы да үзіліп, бұл оның Эр-Риядқа оралуын мүмкін емес етіп қойды.

Жоау Канселу өткен маусымда Барселонамен Ла Лига чемпиондығын жеңіп алып, тарихи нәтиже тіркеді. Ол Еуропаның күшті бес чемпионатының төртеуінде (Англия Премьер-лигасы, А сериясы, Бундеслига және Ла Лига) жеңімпаз атанған тұңғыш футболшы болды. Қазіргі уақытта Жорже Мендеш тек Канселумен ғана емес, Марк Касадо мен Дарвин Нуньес сияқты футболшылардың болашағы бойынша да келіссөздер жүргізуде.

БарселонаЖоау КанселуӘл-ХилалТрансферлерЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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