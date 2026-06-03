Ромелу Лукаку Бельгия құрамасы сапындағы 90-шы голын соқты

·55·Спорт
Ромелу Лукаку Бельгия құрамасы сапындағы 90-шы голын соқты

Бельгия құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатына дайындық аясында Хорватияны 2:0 есебімен сенімді түрде жеңді. Риекадағы «Руйевица» стадионында өткен кездесуде «Наполи» шабуылшысы Ромелу Лукаку алаңға ауысып шығып, халықаралық деңгейдегі 90-шы голын соқты және командасының жетістігін бекітті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Кездесудің бірінші таймында бельгиялықтар басымдыққа ие болды. 38-минутта «Астон Вилла» жартылай қорғаушысы Юри Тилеманс есепті ашты. Жереми Докудың қауіпті пасынан кейін доп қорғаушыларға тиіп, Тилемансқа жетті; ол мүмкіндікті тиімді пайдаланып, «қызыл сойқандарды» алға шығарды.

Матчтың басты оқиғасы төреші қосқан уақытта болды. 73-минутта алаңға шыққан Ромелу Лукаку 96-минутта Ханс Ванакееннің пасын сәтті қабылдап, қақпашы Доминик Котарскидің үстінен күшті соққымен допты қақпаға енгізді. Бұл гол тәжірибелі шабуылшы үшін құрама сапындағы мерейтойлық 90-шы гол болды.

Бельгияның бас бапкері Руди Гарсия ойыннан кейін шабуылшысының өнерін жоғары бағалады. «Лукаку гол соғу үшін туған. Мен одан әрқашан көбірек талап етемін, себебі ол жоғары деңгейлі футболшы. Алаңға шыға салысымен қарсыласқа қысым көрсете бастады және өз міндетін тамаша орындады. Барлығы оның қуанышына ортақ», — деді бапкер.

Сондай-ақ Гарсия командасының тактикалық тәртібіне ризашылығын білдірді. Лука Модрич бастаған Хорватия құрамасының қысымына қарамастан, Бельгия қорғаныста мықты ойнады. Бапкердің айтуынша, үзіліс кезінде енгізілген өзгерістер команданың ойынын күшейтіп, қарсыласқа ешқандай маңызды мүмкіндік қалдырмады.

БельгияХорватияРомелу ЛукакуФутболТрансфер
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ян Диоманде Ливерпульдің ұсынысынан бас тартып, басқа гранд-клубқа ауысуы мүмкінБүгін, 08:39Реал Мадрид қорғаныс шебін түбегейлі жаңартқысы келеді: Рюдигерге жаңа бәсекелестерБүгін, 08:32«Манчестер Сити» «Миланның» талантты қақпашысын құрамына қосқысы келедіБүгін, 08:21
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi