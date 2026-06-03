Ромелу Лукаку Бельгия құрамасы сапындағы 90-шы голын соқты
Бельгия құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатына дайындық аясында Хорватияны 2:0 есебімен сенімді түрде жеңді. Риекадағы «Руйевица» стадионында өткен кездесуде «Наполи» шабуылшысы Ромелу Лукаку алаңға ауысып шығып, халықаралық деңгейдегі 90-шы голын соқты және командасының жетістігін бекітті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Кездесудің бірінші таймында бельгиялықтар басымдыққа ие болды. 38-минутта «Астон Вилла» жартылай қорғаушысы Юри Тилеманс есепті ашты. Жереми Докудың қауіпті пасынан кейін доп қорғаушыларға тиіп, Тилемансқа жетті; ол мүмкіндікті тиімді пайдаланып, «қызыл сойқандарды» алға шығарды.
Матчтың басты оқиғасы төреші қосқан уақытта болды. 73-минутта алаңға шыққан Ромелу Лукаку 96-минутта Ханс Ванакееннің пасын сәтті қабылдап, қақпашы Доминик Котарскидің үстінен күшті соққымен допты қақпаға енгізді. Бұл гол тәжірибелі шабуылшы үшін құрама сапындағы мерейтойлық 90-шы гол болды.
Бельгияның бас бапкері Руди Гарсия ойыннан кейін шабуылшысының өнерін жоғары бағалады. «Лукаку гол соғу үшін туған. Мен одан әрқашан көбірек талап етемін, себебі ол жоғары деңгейлі футболшы. Алаңға шыға салысымен қарсыласқа қысым көрсете бастады және өз міндетін тамаша орындады. Барлығы оның қуанышына ортақ», — деді бапкер.
Сондай-ақ Гарсия командасының тактикалық тәртібіне ризашылығын білдірді. Лука Модрич бастаған Хорватия құрамасының қысымына қарамастан, Бельгия қорғаныста мықты ойнады. Бапкердің айтуынша, үзіліс кезінде енгізілген өзгерістер команданың ойынын күшейтіп, қарсыласқа ешқандай маңызды мүмкіндік қалдырмады.
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