Криштиану Роналду неге әлем чемпионы атанғысы келеді?

·221·Спорт
Криштиану Роналду неге әлем чемпионы атанғысы келеді?

Португалиялық аңыз шабуылшы Криштиану Роналду мансабындағы соңғы ірі жүлде — Әлем кубогын жеңіп алуды мақсат етті. Оның бұрынғы серіктесі Эрик Джемба-Джембаның сұхбатына сүйенсек, бұл ұмтылыс Лионель Мессимен бәсекеге емес, Роналдудың ішкі жеңіске деген құштарлығына байланысты. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

2026 жылы АҚШ, Канада және Мексика қабылдайтын мундиальда Криштиану Роналду алтыншы рет өнер көрсетеді деп күтілуде. Бұл көрсеткіш футбол тарихындағы абсолютті рекорд болады. Лионель Месси 2022 жылы Катарда жеңісті тойласа да, Роналду өз коллекциясын толықтыруды және өз ұлты алдындағы жауапкершілікті орындауды бірінші орынға қояды.

«Манчестер Юнайтед» клубында бірге доп тепкен Джемба-Джемба Роналдудың жаттығулардағы мінезін еске алды. Оның айтуынша, Криштиану қарапайым соққылар сәтсіз шыққанда да өзіне қатты ренжитін. Бұл оның әрқашан үздік болуға ұмтылысынан хабар береді.

Қазіргі уақытта «Ән-Наср» сапында өнер көрсетіп жүрген 41 жастағы жұлдыз мансабын аяқтамас бұрын 1000 гол межегін бағындыруды да жоспарлап отыр. Әлем чемпиондығын жеңіп алу оның ұлы мансабына лайықты қорытынды болатыны сөзсіз.

Криштиану РоналдуЛионель МессиӘлем ЧемпионатыӘн-НасрФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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