Реал Мадрид күтпеген трансферді жүзеге асырды: Дюмфрис Мадридке көшуде

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Реал Мадрид күтпеген трансферді жүзеге асырды: Дюмфрис Мадридке көшуде

Реал Мадрид жазғы трансферлік терезедегі алғашқы ірі сатып алуын аяқтады. Испания гранды Интер қорғаушысы Дензел Дюмфриспен толық келісімге келді. Мадридтіктер ұзаққа созылатын келіссөздерден қашу мақсатында нидерландтық футболшының келісімшартындағы 20 миллион еуролық сатып алу тармағын іске қосуға шешім қабылдады. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

Фабрицио Романоның мәліметінше, «Патшалық клуб» бұл трансфер бойынша барлық құжаттарды дайындап, әйгілі «here we go» тіркесін қолданды. Бұл ауысу Флорентино Перес үшін үлкен жеңіс болып саналады, өйткені клуб халықаралық деңгейдегі тәжірибелі қорғаушыны бәсекелестіксіз және өте арзан бағаға қолға түсірді. Дюмфрис Мадрид клубы ұсынған шарттарды қабылдады.

Дензел Дюмфristің трансфері команданың оң қанат қорғанысындағы мәселелерді шешуге бағытталған. Өткен маусымда Трент Александер-Арнольд жарақаттарға байланысты өзінің деңгейін көрсете алмады, ал клуб аңызы Дани Карвахаль келісімшарты аяқталған соң командадан кетті. Сондықтан Мадрид басшылығы негізгі құрам үшін лайықты үміткер ретінде дәл Дюмфристі таңдады.

Командаға екінші рет бапкер болып оралып жатқан Жозе Моуринью құрамды қайта жасақтауға тікелей қатысуда. Португалиялық маман қорғаныс шебін күшейтуді басым міндет деп санайды. Ол футболшының жұлдызды мәртебесінен гөрі, оның мінезі мен жеңіске деген құштарлығына көбірек назар аударуда.

Интер үшін Дюмфристі мұндай төмен бағаға жоғалту ауыр соққы болды, алайда Италия чемпиондары оның орнына жаңа үміткерлермен келіссөздерді бастап кетті. Реал Мадрид болса, Солтүстік Америкада өтетін Әлем чемпионаты басталғанға дейін барлық негізгі трансферлерді аяқтап, жаңа маусымға толық құраммен кіруді көздеп отыр.

Реал МадридИнтерДензел ДюмфрисТрансферлерФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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