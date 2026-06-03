Түркия құрамасы әлем чемпионатына зор құрметпен шығарып салынды
Түркия ұлттық құрамасы әлем чемпионатына аттанар алдында ерекше, әсерлі және өте ауқымды салтанатпен шығарып салынды. Әлеуметтік желілерде тараған суреттерден түрік футболшыларына деген құрмет, жанкүйерлер сенімі және бүкіл елдің мундиаль қарсаңындағы рухы айқын көрінеді.
Суреттерде қызыл түсті арнайы автобустан, Түркия туының нышандары бар көліктер мен оларға ілесіп келе жатқан ұзын кортеж бейнеленген. Жол бойында құрама автобустарының айналасында ондаған қызыл көлік, мотоцикл және арнайы техника жүріп өтті. Шынын айтқанда, бұл көрініс қарапайым сапар емес, үлкен ұлттық шеруге ұқсады.
Әсіресе көпір мен автожолдағы кадрлар өте әсерлі көрінеді. Бір жақта табиғат, таулар мен теңіз көрінісі болса, екінші жақта қызыл түске бөленген ұзын кортеж. Бұл жағдай Түркия құрамасының әлем чемпионатына тек футболшылар тобы ретінде емес, бүкіл халықтың үміті мен сенімімен жолға шыққанын көрсетеді.
Түркия футболын жақсы білетіндер үшін мұндай көрініс таңсық емес. Бұл елде футбол жай ғана спорт емес, сезім, мақтаныш, мінез және ұлттық бірлік символы болып саналады. Құрама халықаралық алаңға шыққанда, миллиондаған жанкүйер оны жүрегімен қолдайды.
Мундиаль алдында ұйымдастырылған мұндай шығарып салу рәсімі футболшыларға зор рухани күш беретіні сөзсіз. Себебі жол бойы артыңнан тулар, көліктер, жанкүйерлер және бүкіл халықтың тілегі ілесіп келе жатқанын сезіну кез келген спортшыға қосымша жауапкершілік жүктейді. Мұнда әңгіме тек ойын туралы емес, ел намысын қорғау туралы болып отыр.
Суреттердегі қызыл кортеж бір нәрсені анық аңғартады: Түркия өз құрамасын әлем чемпионатына зор сеніммен шығарып салуда. Бұл сенім футболшылардың иығына ауыр жүк болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге оларға алаңда соңына дейін күресуге күш те береді.
Әлем чемпионаты – әр ел үшін ерекше оқиға. Бірақ Түркия сияқты футболмен жан-тәнімен байланысқан елдер үшін мундиаль мүлдем басқа көңіл-күйде өтеді. Әр ойын – мереке, әр гол – жарылыс, әр жеңіс ұлттық қуанышқа айналады.
Мұндай шығарып салу рәсімі басқа құрамалар үшін де ерекше үлгі бола алады. Себебі ірі турнир алдында футболшыларға тек тактикалық дайындық емес, рухани серпіліс те қажет. Жанкүйерлердің мұндай қолдауы команда ішіндегі сенімді одан әрі нығайтады.
Әрине, алаңдағы нәтижені кортеж немесе салтанат емес, футболшылардың ойыны шешеді. Бірақ ірі турнирлерде рух та алаңдағы күштің бір бөлігіне айналады. Түркия құрамасы әлем чемпионатына дәл осындай зор сенім, ұлттық мақтаныш және халық қолдауымен аттануда.
Енді жанкүйерлер құрамадан лайықты ойын, мінез және жеңіс үшін күрес күтеді. Себебі мұндай шығарып салудан кейін футболшылар алаңға қарапайым қатысушы ретінде емес, бүкіл елдің сенімін иығында сезіне отырып шығады.
Түркияның бұл шығарып салуы тағы бір шындықты еске салды: футбол кейде 90 минуттық ойыннан әлдеқайда үлкен нәрсе. Ол халықты біріктіреді, көшелерді мерекеге айналдырады және миллиондаған адамға бірдей арманды сыйлайды. Мундиаль қарсаңында Түркия осы арманын қызыл кортеждер арқылы әлемге паш етті.
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