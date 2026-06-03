Поль Погба үшін MLS немесе Сауд Арабиясы ең қолайлы нұсқа болуы мүмкін

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Поль Погба үшін MLS немесе Сауд Арабиясы ең қолайлы нұсқа болуы мүмкін

Франциялық жартылай қорғаушы Поль Погба «Монако» сапында күткен ойынын көрсете алмаған соң, оның карьерасын MLS немесе Сауд Арабиясы Про-лигасында жалғастыруы ең дұрыс жол екендігі туралы пікірлер айтылуда. «Манчестер Юнайтед» пен «Ювентус» клубтарының бұрынғы жұлдызы допинг себебінен ұзақ мерзімді шеттетуден кейін үлкен футболға оралған еді, алайда оның Франциядағы карьерасы сәтсіз өтуде. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

«Ливерпуль» мен «Монако» командаларының бұрынғы қорғаушысы Йон Арне Риисе Погбаның қазіргі жағдайына қатты көңілі толмайтынын жасырмады. 2018 жылғы әлем чемпионы 2025-26 жылғы маусымда бар-жоғы 6 ойында алаңға шығып, бірде-бір гол соға алмады. Риисенің пікірінше, 33 жастағы футболшы өзінің бұрынғы деңгейінен әлдеқайда алыстап кеткен.

«Ол өз шыңында болған кезде ойынан ләззат алатын керемет футболшы еді. Ол әрқашан күлімсіреп доп тебетін. Соңғы жылдары болған оқиғалар мені біраз ренжітті. Мен оның «Монако» сапында қайтадан көзге түседі деп үміттенген едім, бірақ жарақаттар мен басқа факторлар бұған жол бермеді», — дейді Риисе.

Сарапшының атап өтуінше, Поль Погба қазір физикалық тұрғыдан жеткілікті деңгейде дайын емес және оның қимылдарында бұрынғы өткірлік байқалмайды. Сондықтан, жоғары деңгейлі Еуропа футболына қарағанда, қысым аз АҚШ немесе Сауд Арабиясы чемпионаттары оның карьерасын аяқтау үшін ең жақсы орын болуы мүмкін.

Погбаның «Монако» клубымен келісімшартының қалай аяқталатыны әзірге белгісіз. Егер ол келесі маусымға дейін формасын қалпына келтіре алмаса, трансферлік терезеде жаңа бағыттарды қарастыруға тура келеді. Әзірге жартылай қорғаушы физикалық жағдайын жақсарту үшін жұмысын жалғастыруда.

Поль ПогбаМонакоТрансферMLSСауд Арабиясы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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