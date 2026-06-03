«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырды
Әлемдік футболдың ең танымал командаларының бірі «Реал Мадрид» және спорт әлемінің алыбы саналатын Adidas бренді миллиондаған жанкүйерлер күткен жаңалықты жариялады. Олар алдағы 2026/27 жылғы футбол маусымына арнайы жасақталған, команданың негізгі (үй) ойындарында киілетін жаңа форма жиынтығын ресми түрде көпшілік назарына ұсынды.
Мадридтіктердің баспасөз қызметі таратқан мәлімдемеге сәйкес, бұл форманың концепциясы жай ғана дизайн емес, клубтың көпжылдық даңқты тарихы мен бай мұрасына деген құрметтің үлгісі болып табылады.
Дәстүр мен заманауи түстердің үйлесімі
Жаңа форма дизайны бірнеше символдық мағынаны қамтиды: ондағы графикалық элементтер «корольдік клубқа» тән басымдықты, жоғары шеберлікті және кез келген матчта тек жеңіске ұмтылу идеясын білдіреді. Түстер комбинациясы төмендегідей:
Негізгі фон: Форманың басым бөлігі ғасырлар бойы клубтың өзгермес визиттік карточкасына айналған дәстүрлі таза ақ (кілегей) түсте жасалған.
Жаға және жең детальдары: Бұл бөліктерде формаға ерекше сән беретін қою жасыл түсті әсем жолақтар қолданылған.
Бренд логотипі: Adidas компаниясының иық тұсындағы әйгілі үш жолағы күтпеген жерден жарқын қызғылт түспен бейнеленіп, заманауи трендтерге екпін берілген.
Заманауи технологиялар және өткен маусым сабақтары
«Реал Мадрид» клубының ресми веб-сайтында жазылғандай, бұл футболкалар тек сыртқы келбетімен ғана емес, ішкі сапасымен де ерекшеленеді. Кәсіби футболшылардың алаңда еркін қозғалуын және жоғары физикалық белсенділігін қамтамасыз ету мақсатында, матада ауа алмасуды (желдетуді) барынша арттыратын және матч барысында дене температурасын бірқалыпты сақтайтын ең соңғы озық спорттық технологиялар қолданылған.
Дәстүрлі серіктестік: Айта кету керек, «Реал Мадрид» мен Германияның Adidas бренді көп жылдан бері берік серіктестік орнатып, әрбір жаңа маусым қарсаңында жанкүйерлерді осындай жаңа формалармен қуантып келеді.
Мойындау керек, мадридтіктер үшін өткен маусым өте ауыр әрі сынаққа толы болды. Команда бірнеше ірі турнирде чемпиондық және жүлделі орындар үшін соңына дейін қажырлы күрес жүргізгенімен, нәтижесінде маусымды күтпеген жерден кубоксыз аяқтауға мәжбүр болды. Сондықтан барлық жанкүйерлер жаңа әсем форманың «корольдік клуб» үшін жаңа жеңістер мен сәтті серияның бастамасы болады деп үміттенуде.
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